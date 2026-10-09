Мировые модницы все активнее возвращают в моду эстетику прошлых эпох. Мы уже рассказывали о модных сегодня штанах в стиле 70-х, о силуэтах 90-х, о возвращении моделей из 2000-х. На очереди – штаны-капри, которые уже можно носить, пока еще не так холодно.

С чем носить капри осенью 2026 года: готовые комбинации

Воспринимайте капри как обычные базовые штаны, которые можно легко сочетать с любым верхом. Вот готовые комбинации для осени 2026 года:

носите капри с белой рубашкой – это базовый вариант, с которого можно начать создавать более интересные луки;

в рамках многослойного образа – наденьте белую футболку, повяжите на бедра любимый свитер, а сверху добавьте классический тренч;



Многослойный образ с капри / Фото из инстаграма EVA

капри хорошо сочетаются с курткой-бомбером , объемной толстовкой или уютным свитером;

с классическим жакетом капри составят идеальную пару для выхода в офис. Кстати, в моду вернулись приталенные жакеты;



Капри с жакетом на осень / Фото из инстаграма OLGA LIBER

с кожаной косухой или оверсайз-курткой – кожаный верх придаст образу нужной структуры и фактурности;

с уютным трикотажным кардиганом на пуговицах – его можно носить как самостоятельный верх или накинуть поверх базовой майки или футболки.

С какой обувью носить капри

Здесь уже будет немного сложнее из-за длины штанов. Не стоит выбирать обувь средней длины, так как это может неудачно "разрезать" силуэт. Лучше выбирать невысокие варианты – кроссовки, балетки, лоферы, чтобы подчеркнуть выразительность фасона штанов и не перегружать силуэт.

Лоферы – вообще идеальная обувь на все случаи жизни. Ловите стильные комбинации с лоферами на осень.