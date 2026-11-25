Головний фаворит холодного сезону поєднує затишок, благородну фактуру та бездоганну посадку, завдяки чому легко замінює звичні теплі штани. Розповідаємо, чому твідові спідниці заполонили світові подіуми та як стилізувати їх узимку 2027 року.

Твід – це щільна, тепла вовняна тканина з характерним фактурним переплетенням ниток, яка роками асоціювалася з класичним британським стилем та естетикою Chanel. Свою назву матеріал отримав завдяки шотландській річці Твід, біля якої його традиційно виготовляли для захисту від пронизливого вітру й вогкості. Твідова спідниця часто асоціюється з аристократичним стилем та високою модою й вже давно закріпилася у категорії "класика".

Твідова довга спідниця в моді взимку 2027: дивіться фото

Саме за здатність чудово тримати форму та зігрівати в морози дизайнери знову звернули на цей матеріал увагу: у зимових колекціях-2027 твідові спідниці представили десятки модних домів. Найактуальнішим фасоном сезону стала довжина міді — прямого крою, з високим розрізом або легким кльошем, яка має стриманий і водночас сучасний вигляд.



З чим носити твідову спідницю / Фото Polished

Як і з чим носити твідову спідницю взимку

Головний секрет вдалої стилізації взимку 2027 року – гра на контрасті фактур, яка позбавляє твід зайвої офіційності. Для затишних повсякденних образів поєднуйте твідову спідницю міді з об’ємним в’язаним светром грубої в’язки або м’яким кашеміровим гольфом, заправленим за пояс.



Як носити твідову спідницю стильно / Фото з Pinterest

Якщо хочеться додати образу характеру, накиньте зверху шкіряну косуху чи вкорочену дублянку. Для ділових зустрічей ідеально підійде комбінація з приталеним жакетом або білою сорочкою під вовняним жилетом.

Завершувати такі виходи в холодну погоду стилісти радять щільними матовими колготками в тон взуття – високими шкіряними чоботами на стійких підборах або грубими черевиками на масивній підошві.

Насправді твідова довга спідниця здатна замінити джинси чи будь-які теплі штани взимку. Вона універсальна в плані поєднання кольорів та стилів й практична в плані створення затишних, комфортних та модних образів.

Цього сезону стилісти також виділяють ще кілька стильних моделей спідниць, якими можна поповнити свій зимовий гардероб.