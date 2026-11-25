Твід – це щільна, тепла вовняна тканина з характерним фактурним переплетенням ниток, яка роками асоціювалася з класичним британським стилем та естетикою Chanel. Свою назву матеріал отримав завдяки шотландській річці Твід, біля якої його традиційно виготовляли для захисту від пронизливого вітру й вогкості. Твідова спідниця часто асоціюється з аристократичним стилем та високою модою й вже давно закріпилася у категорії "класика".

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Твідова довга спідниця в моді взимку 2027: дивіться фото

Саме за здатність чудово тримати форму та зігрівати в морози дизайнери знову звернули на цей матеріал увагу: у зимових колекціях-2027 твідові спідниці представили десятки модних домів. Найактуальнішим фасоном сезону стала довжина міді — прямого крою, з високим розрізом або легким кльошем, яка має стриманий і водночас сучасний вигляд.

З чим носити твідову спідницю / Фото Polished

Як і з чим носити твідову спідницю взимку

Головний секрет вдалої стилізації взимку 2027 року – гра на контрасті фактур, яка позбавляє твід зайвої офіційності. Для затишних повсякденних образів поєднуйте твідову спідницю міді з об’ємним в’язаним светром грубої в’язки або м’яким кашеміровим гольфом, заправленим за пояс.

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Як носити твідову спідницю стильно / Фото з Pinterest

Якщо хочеться додати образу характеру, накиньте зверху шкіряну косуху чи вкорочену дублянку. Для ділових зустрічей ідеально підійде комбінація з приталеним жакетом або білою сорочкою під вовняним жилетом.

Завершувати такі виходи в холодну погоду стилісти радять щільними матовими колготками в тон взуття – високими шкіряними чоботами на стійких підборах або грубими черевиками на масивній підошві.

Насправді твідова довга спідниця здатна замінити джинси чи будь-які теплі штани взимку. Вона універсальна в плані поєднання кольорів та стилів й практична в плані створення затишних, комфортних та модних образів.

Цього сезону стилісти також виділяють ще кілька стильних моделей спідниць, якими можна поповнити свій зимовий гардероб.