Голлівудські зірки останнім часом демонструють дещо розслаблений погляд на вечірню моду, зробивши ставку на сукні зі сміливими графічними вирізами. Замість суцільної прозорості знаменитості обирають архітектурні акценти: глибоке декольте, відкриті боки, екстремальні розрізи до стегна та оголені спини.

Модний дім Gucci під керівництвом Демни задав новий напрям вечірній моді на червоній доріжці LACMA Art+Film у Лос-Анджелесі, перетворивши стримані силуети на сміливі витвори за допомогою філігранних розрізів, пише Vogue. Голлівудські зірки одразу підхопили цей тренд і почали вибирати для себе сукні з вирізами для різних заходів.

Сукні з вирізами знову в моді: дивіться фото

Такий дизайнерський хід доводить, що закритий фасон має спокусливий вигляд, якщо додати точкову лінію оголеного тіла у несподіваному місці. Подібний баланс продемонструвала Роузі Гантінгтон-Вайтлі у чорній довгій сукні з виразними плечима, повністю відкривши спину та підкресливши стегно високим розрізом з ювелірною застібкою.

Роузі Гантінгтон-Вайтлі у сукні з вирізами: дивіться відео

Модель Ембер Валлетта теж нещодавно показала чорну сукню-колону від Gucci з глибоким вирізом на спині, декорованим срібною деталлю, та розрізом уздовж ноги майже до самої талії. Водночас Емілі Ратаковскі звернула на себе увагу білим драпованим вбранням із відкритими боками, глибоким декольте та високим боковим розрізом.

Ембер Валлетта у сукні з глибокими розрізами: дивіться фото

Для святкових новорічних вечірок ідеально підійдуть фактурні мерехтливі моделі з динамічними акцентами. Це може бути срібляста сукня з металевою торочкою, бретелькою через шию та розрізом до стегна чи асиметрична сукня на одне плече з чорними напівпрозорими панчохами.

Більш скромний варіант продемонструвала Ніколь Кідман, показавши сукню з глибоким декольте, яке було прикрите мереживом з вишивкою.

Ніколь Кідман у сукні з глибоким декольте: дивіться фото

Сучасні вечірні моделі остаточно відійшли від одноманітної прозорої сітки на користь вивірених геометричних контрастів. Архітектурні вирізи на талії, ребрах чи спині дозволяють створити ефектний образ навіть із лаконічної щільної тканини.

Якщо для святкування Нового року ви вирішили обрати не сукню, а спідницю, то ловіть добірку найкращих моделей для свята.