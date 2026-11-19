Модный дом Gucci под руководством Демны задал новое направление вечерней моде на красной дорожке LACMA Art+Film в Лос-Анджелесе, превратив сдержанные силуэты в смелые творения с помощью филигранных вырезов, пишет Vogue. Голливудские звезды сразу подхватили этот тренд и начали выбирать для себя платья с вырезами для различных мероприятий.

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Платья с вырезами снова в моде: смотрите фото

Такой дизайнерский ход доказывает, что закрытый фасон выглядит соблазнительно, если добавить точечную линию обнаженного тела в неожиданном месте. Подобный баланс продемонстрировала Роузи Хантингтон-Уайтли в черном длинном платье с выразительными плечами, полностью открыв спину и подчеркнув бедро высоким разрезом с ювелирной застежкой.

Роузи Хантингтон-Уайтли в платье с вырезами: смотрите видео

Модель Эмбер Валлетта тоже недавно продемонстрировала черное платье-колонну от Gucci с глубоким вырезом на спине, украшенным серебряной деталью, и разрезом вдоль ноги почти до самой талии. В то же время Эмили Ратаковски привлекла к себе внимание белым драпированным нарядом с открытыми боками, глубоким декольте и высоким боковым разрезом.

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Эмбер Валлетта в платье с глубокими разрезами: смотрите фото

Для праздничных новогодних вечеринок идеально подойдут фактурные мерцающие модели с динамичными акцентами. Это может быть серебристое платье с металлической бахромой, бретелькой через шею и разрезом до бедра или асимметричное платье на одно плечо с черными полупрозрачными чулками.

Более сдержанный вариант продемонстрировала Николь Кидман, представив платье с глубоким декольте, прикрытым кружевом с вышивкой.

Николь Кидман в платье с глубоким декольте: смотрите фото

Современные вечерние модели окончательно отошли от однообразной прозрачной сетки в пользу выверенных геометрических контрастов. Архитектурные вырезы на талии, боках или спине позволяют создать эффектный образ даже из лаконичной плотной ткани.

Если для празднования Нового года вы решили выбрать не платье, а юбку, то ловите подборку лучших моделей для праздника.