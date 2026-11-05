Практичність зі смаком: ця сумка впевнено повертається у тренди наприкінці осені

У прохолодний сезон наш гардероб природно обростає об'ємними фактурами — багатошарові аутфіти, затишні светри, важкі пальта та об'ємні пуховики стають нашою щоденною базою. Саме в цей період на передній план знову виходить сумка-кросбоді, яка підкорює модниць своєю практичністю та абсолютною свободою рухів.

Коли руки хочеться сховати в теплі кишені, ця модель стає незамінною супутницею для динамічного міського життя. Головна перевага кросободі наприкінці осені та взимку – її здатність збалансувати силует. Об'ємний верхній одяг часто створює візуальну масивність, а акуратна сумка із ремінцем через плече збирає лук до купи та додає йому чіткої геометрії. Аби аксесуар мав доречний й актуальний вигляд, варто звернути увагу на кілька стилістичних нюансів.



Як носити кросбоді восени / Фото з інстаграму le__chic__shop

У холодний сезон стилісти радять обирати моделі середнього або компактного розміру з фактурних матеріалів. Замша, щільна матова шкіра або нейлон чудово поєднуються з вовняними пальтами, дублянками та стьобаними куртками. Ремінець краще відрегулювати так, щоб сумка розташовувалася на рівні стегна або трохи вище – це візуально витягує силует і не заважає під час ходьби.



Сумка-кросбоді на осінь / Фото з інстаграму jeanne_andreaa

Для повсякденних і ділових образів кросободі можна сміливо надягати поверх пальта чи блейзера: ремінець зафіксує багатошаровість і об'єднає деталі аутфіту. У розслаблених кежуал-луках із пуховиками чи оверсайз-светрами чудовим буде варіант, коли сумку носять ближче до грудей або збоку. А для вечірніх виходів достатньо вкоротити ремінець або перекинути його на одне плече, перетворивши практичну модель на елегантний акцент.



Сумка-кросбоді знову в тренді восени / Фото з інстаграму sophielsmith

Універсальна колірна гама – глибокий шоколадний, насичений бордовий, теплий карамельний та класичний чорний – дозволить легко комбінувати аксесуар із будь-якою базою, створюючи затишні та продумані зимові сети.

Окрім сумок наші образи складаються ще з безлічі деталей. Дізнавайтеся, які аксесуари в моді цієї осені та зими.