Практичность со вкусом: эта сумка уверенно возвращается в тренды в конце осени

Когда хочется спрятать руки в теплые карманы, эта модель становится незаменимой спутницей для динамичной городской жизни. Главное преимущество кроссободи в конце осени и зимой – ее способность сбалансировать силуэт. Объемная верхняя одежда часто создает визуальную массивность, а аккуратная сумка с ремешком через плечо собирает лук и придает ему четкой геометрии. Чтобы аксессуар выглядел уместно и актуально, стоит обратить внимание на несколько стилистических нюансов.

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Как носить кроссбоди осенью / Фото из инстаграма le__chic__shop

В холодное время года стилисты советуют выбирать модели среднего или компактного размера из фактурных материалов. Замша, плотная матовая кожа или нейлон прекрасно сочетаются с шерстяными пальто, дубленками и стегаными куртками. Ремешок лучше отрегулировать так, чтобы сумка располагалась на уровне бедра или чуть выше – это визуально вытягивает силуэт и не мешает при ходьбе.

Сумка-кроссбоди осенью / Фото из инстаграма jeanne_andreaa

Для повседневных и деловых образов сумку-кроссбоди можно смело надевать поверх пальто или блейзера: ремешок зафиксирует многослойность и объединит детали наряда. В непринужденных кэжуал-луках с пуховиками или оверсайз-светрами отлично подойдет вариант, когда сумку носят ближе к груди или сбоку. А для вечерних выходов достаточно укоротить ремешок или перекинуть его на одно плечо, превратив практичную модель в элегантный акцент.

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Сумка-кроссбоди снова в тренде этой осенью / Фото из инстаграма sophielsmith

Универсальная цветовая гамма – глубокий шоколадный, насыщенный бордовый, теплый карамельный и классический черный – позволит легко сочетать аксессуар с любой базой, создавая уютные и продуманные зимние образы.

Помимо сумок, наши образы состоят еще из множества деталей. Узнавайте, какие аксессуары в моде этой осенью и зимой.