В індустрії моди про головні тенденції стає відомо задовго до настання сезону завдяки завершенню показів колекцій світових брендів. Розповідаємо про п'ять провідних подіумних рішень, які можна сміливо інтегрувати у гардероб уже цієї зими.

Світові дизайнери радять не чекати теплої пори року й сміливо додавати речі з майбутніх літніх лінійок до поточних образів. Фешн-експерти Vogue виокремили п'ять ключових елементів, що стали хітами показів весна-літо 2027 і водночас органічно вписуються у сезон зима 2026/27. Спідниці довжиною до коліна. Фасони до коліна офіційно повертаються на перший план завдяки рішенням брендів Prada, Ferragamo та Chanel. На подіумах переважали лаконічні спідниці-олівці, моделі А-силуету, стримане плісирування, прозорі тканини та вироби з ультранизькою посадкою. Спідниці до коліна в моді: дивіться фото Динамічна бахрома. Рухливі нитки та тасьма прикрашають жакети, вечірні сукні, трикотаж, пальта й шкіряні сумки у колекціях Christian Dior, Bottega Veneta та Balenciaga. Такий виразний акцент додає легкості щільним теплим фактурам як у повсякденних, так і у вечірніх ансамблях.

Чорна куртка з бахромою / Фото з Pinterest Акцентні пояси та камербанди. Модні доми Celine, Givenchy та Chanel повернули до списку обов'язкових аксесуарів ремені з масивними пряжками, нашарування металевих ланцюжків і паски з шармами. Водночас Valentino презентував сатиновий плісирований камербанд, який витончено підкреслює талію в ошатних образах.

Широкий пояс повернувся у тренди / скрин з інстаграму Шляхетний фіолетовий колір. Насичені ягідний та сливовий відтінки закріпили статус провідної палітри майбутнього року на показах Bottega Veneta та Gucci. Цей глибокий колір ідеально підходить для розбавлення нейтральної сіро-чорної зимової бази. Подіумний образ з трендовим фіолетовим кольором: дивіться відео Багате оздоблення й максималізм. Одяг та аксесуари прикрашають розсипом леліток, бісеру, кристалів та об'ємної квіткової вишивки, як на шоу Celine, Burberry та Dries Van Noten. Таке вбрання стане безпрограшним варіантом для святкового гардероба ще до настання весни. У моді розкішно оздоблений одяг: дивіться відео Подібні яскраві акценти стилісти радять урівноважувати базовими силуетами, поєднуючи їх з модними пальтами на зиму маскулінного крою, шкіряними тренчами або пухнастим штучним хутром.