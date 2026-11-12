6 головних трендів верхнього одягу на цю зиму: позачасово і гарно

Світові подіуми підкинули модницям чимало трендових силуетів верхнього одягу, що здатні задати тон усьому образу. Дизайнери переосмислили класичні фасони через скульптурний крій, виразні фактури та продумані функціональні деталі, пише Harper's BAZAAR.

Adv

Тренди на верхній одяг – зима 2027

Вінтажне штучне хутро. Пухнасті шуби повертають естетику минулих десятиліть: максіпальта з поясом у стилі 30-х років продемонстрували Stella McCartney та Bottega Veneta, а фактурні вкорочені моделі у дусі 70-х представив бренд Khaite. Такий верхній одяг ідеально метчиться і з вечірнім вбранням, і з улюбленим повсякденним денімом.

Довгі вінтажні шуби знову в моді / Фото з Pinterest

Оновлена чорна класика. Базове чорне пальто отримало нетривіальне прочитання завдяки складним архітектурним формам. Celine презентує строгий маскулінний крій, Michael Kors робить акцент на драматичних широких лацканах, а Tod's пропонує лаконічний струменистий кейп.

Чорне зимове пальто – це мастхев сезону / Фото з інстаграму naure.el

Пальта з бездоганним кроєм. Моделі з чіткою лінією плечей переймають деталі вечірніх чоловічих смокінгів на показах Ferragamo, Tory Burch та Fendi. Сатинові лацкани, видовжені пропорції та філігранні шви додають образу вишуканості навіть у парі з простими трикотажними светрами.

Реклама

Модне пальто на зиму 2027: дивіться відео

Смілива шкіра. Шкіряні тренчі та пальта на запах довжини максі стали зухвалою альтернативою об'ємним пуховикам. Ralph Lauren, Mugler і Burberry роблять ставку на акцентний пояс на талії, створюючи лаконічні та динамічні міські аутфіти.

Модний шкіряний одяг 2027: дивіться фото

Монохромний сірий. Від ніжних перлинних переливів до глибокого антрациту – сірий колір домінував на шоу Alberta Ferretti, Sportmax і Max Mara. Твідові та вовняні фактури в цій палітрі є ідеальною базою для створення багатошарових стриманих ансамблів.

Сіре пальто в моді: дивіться фото

Затишні хутряні коміри. Плюшеве оздоблення горловини стало витонченим компромісом для захисту від зимового холоду. М'які деталі з'явилися як на утилітарних пуховиках Louis Vuitton, так і на вишуканих пастельних пальтах Chanel та Gabriela Hearst.

Верхній одяг з хутром знову в моді / Фото з Pinterest

До речі, деякі з цих трендових моделей можна сміливо носити з дутою жилеткою, яка знову повернулася в моду.