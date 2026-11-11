Тепла багатошаровість: 3 модні способи носити дуту жилетку наприкінці осені

З чим носити дуту жилетку восени / Фото з інстаграму moloko.ua_
Кінець осені — пора температурних примх. У таких нестабільних умовах дута жилетка стає не просто стильним аксесуаром, а справжнім порятунком для гардеробу. Забудьте про нудні спортивні образи з нульових — сьогодні стьобана жилетка є повноцінним елементом міського шику.
Розповідаємо про три актуальні та гарні варіанти стилізації, які змусять поглянути на цю річ по-новому. Спойлер: буде тепло і стильно.
З чим носити дуту жилетку восени
Поверх теплого светра чи гольфу. Найзвичніший, але від того не менш крутий спосіб – міксувати дуту жилетку з фактурним трикотажем. Головний секрет стильного аутфіту зараз – не обтягувати свій силует.
Верх: обирайте об'ємний светр великої в'язки, затишну водолазку з високою горловиною, теплий кашеміровий костюм або вільний кардиган.
Низ: ідеально пасують прямі або широкі джинси (можна знову згадати про улюблені трендові скінні, але за умови, що верх достатньо вільний), а також шкіряні штани прямого крою.
Взуття та аксесуари: доповніть образ грубими черевиками на тракторній підошві або високими козаками. Додайте об'ємний шарф і сумку-шопер із м'якої шкіри.
Поверх пальта чи плаща. Один із найулюбленіших прийомів модниць – надягати жилетку на верхній одяг. Образ має ефектний вигляд, створює складний силует і рятує тоді, коли в улюбленому пальті вже трохи прохолодно.
Верх: надягайте дутий жилет поверх класичного вовняного пальта прямого крою, шкіряного плаща або навіть тренча (якщо погода дозволяє). Грайте на контрастах фактур: гладка шкіра чи щільна вовна чудово поєднуються зі стьобаним нейлоном жилетки.
Низ: лаконічні штани-палаццо, костюмні штани або спідниця міді зі щільного трикотажу.
Взуття та аксесуари: елегантні ботильйони на стійких підборах або челсі на платформі. Завершіть образ сонцезахисними окулярами та структурованою каркасною сумкою через плече.
Поверх піджака чи джинсової куртки. Цей варіант створений для тих, хто полюбляє складні багатошарові комбінації та працює в режимі "з корабля на бал".
Верх: використовуйте жилетку як завершальний шар поверх структурованого блейзера (піджака) або улюбленої джинсової куртки. Такий лук має свіжий та динамічний вигляд.
Низ: прямі класичні джинси, стримані штани або навіть вільні кюлоти зі щільними чорними колготками.
Взуття та аксесуари: лофери на товстій підошві з високими шкарпетками або класичні кросівки для розслабленого міського лука. Додайте лаконічну бейсболку та мінімалістичні прикраси.
Багатошаровість не раз виручала модниць у прохолодний сезон. Якщо не знаєте, як правильно складати подібні образи, то ця добірка корисних порад саме для вас.
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