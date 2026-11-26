Вітайте тріумфальне повернення головного хіта нульових — об'ємного укладання "пуф". Знаменитий прийом стилістів знову підкорив червоні доріжки та соцмережі, ставши однією з найефектніших зачісок для святкового образу.

Пасмо волосся над чолом злегка начісують біля самих коренів, відводять назад і закріплюють невидимками на верхівці, створюючи виразну м'яку хвилю. У 2000-х роках цей б'юті-прийом був головною візитівкою таких зірок світської хроніки, як Періс Гілтон, Ліндсі Логан та Гіларі Дафф. Тоді укладання вимагало монолітної фіксації та щедрих шарів лаку, перетворюючи локони на непорушну конструкцію, здатну витримати будь-яку негоду. Сьогодні усе трохи змінилося.

Святкова зачіска з елементом "пуф": дивіться відео

Сучасна модна естетика диктує кардинально інше прочитання культового силуету нульових. Тепер акцент робиться на невимушеній розслабленості, рухливій текстурі та природному сяйві пасом без будь-якої надмірної жорсткості. Платформи TikTok та Instagram заполонили сотні навчальних відео, а модне видання Grazia зафіксувало зростання пошукових запитів на зачіску з пуфом на 98 відсотків.

Зачіска "пуф" в моді у 2026 та 2027 роках: дивіться відео

Повернення стилістики підтверджують і зіркові появи на червоних доріжках світового рівня. Зокрема, Енн Гетевей продемонструвала напівзібране пишне укладання на церемонії Оскар-2026, гармонійно поєднавши його з розкішною вечірньою сукнею. Завдяки такому акценту зачіска відкриває обличчя, делікатно підкреслює вилиці та стає бездоганним рішенням для новорічної ночі чи урочистої події.

Енн Гетевей з зачіскою "пуф" на Оскарі-2026: дивіться відео

Створити трендовий об'єм самостійно можна за кілька простих кроків без допомоги майстра. На вологі корені розпилюють мус чи спрей для підняття волосся, після чого передні пасма висушують феном у напрямку вгору та від обличчя. Далі тонким гребінцем акуратно виділяють трикутну секцію між верхніми точками брів і злегка начісують внутрішню сторону біля коренів.

Як створити зачіску "пуф": дивіться відео

Сформоване пасмо переводять назад до маківки, злегка підштовхують пальцями вперед для створення хвилі та фіксують парою шпильок. Завершують образ лаком легкої еластичної фіксації, що зберігає природний рух волосся протягом усього свята.

Додаткова перевага такого укладання полягає в практичності, адже воно допомагає миттєво замаскувати пасма "другого дня" без тривалих зборів. Разом із поверненням естетики нульових стилісти радять придивитися й до інших вінтажних прийомів, обираючи культові зачіски минулих десятиліть для створення бездоганного образу.