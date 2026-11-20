Світові стилісти дедалі частіше відмовляються від занадто гладких і складних укладок на користь простих зачісок з минулого. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

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Зачіски у стилі 90-х, які будуть у тренді у 2027 році

Справжнім символом цієї невимушеності у 2027 році стане високий недбалий пучок у стилі Памели Андерсон. Щоб його повторити, дівчата збирають волосся на маківці, але залишають кілька вільних пасом м'яко спадати на обличчя. Що цікаво, така зачіска додає легкості буденному одягу та водночас чудово доповнює вечірні сукні.

Недбалий пучок у стилі Памели Андерсон / Фото з інстаграму @danewakefieldhair

Якщо ж вам хочеться більше голлівудського шику, на допомогу прийдуть об'ємні локони на бігуді, які теж тріумфально повертаються в моду. Замість звичних плойок, модниці обирають термобігуді, адже саме вони дарують пасмам пружність і пишність. Такі розкішні хвилі дозволяють отримати ефект салонної укладки вдома.

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Об'ємні локони – популярна зачіска 90-х / Фото Pinterest

Для тих, хто шукає щось грайливе, ідеальним вибором стане варіант half up half down із зигзагоподібним проділом. Достатньо лише змінити звичну пряму лінію на маківці на контрастний зигзаг, і класична мальвінка миттєво перетвориться на яскравий акцент образу.

До того ж дівчата можуть зробити цікаву зачіску за маленькими "крабиками", якими тепер модно забирати передні пасма від обличчя. Мініатюрні пластикові затискачі надійно фіксують неслухняні локони та додають зовнішності свіжості.

Завершує п'ятірку майбутніх хітів елегантний french twist. Утім, сучасна версія цієї зачіски має розслабленіший вигляд за свій суворий прототип. Майстри радять скрутити волосся на потилиці вільним джгутом і заколоти шпильками так, щоб кінчики трохи вибивалися назовні.

Зачіска "французький твіст" / Фото Pinterest

Раніше ми розповідали про прості зачіски для немитого волосся.