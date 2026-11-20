Прическа french twist / Фото из инстаграма @alona.onyshchuk_hair
Мода на 1990-е снова возвращается и определяет главные тренды следующего года. Парикмахеры прогнозируют, что в 2027 году на пике популярности окажутся легкая небрежность, роскошный объем и знакомые с детства заколки.
Мировые стилисты все чаще отказываются от слишком гладких и сложных укладок в пользу простых причесок из прошлого. Подробнее об этом пишет издание Cosmopolitan.
Прически в стиле 90-х, которые будут в тренде в 2027 году
Настоящим символом этой непринужденности в 2027 году станет высокий небрежный пучок в стиле Памелы Андерсон. Чтобы его повторить, девушки собирают волосы на макушке, но оставляют несколько свободных прядей, мягко ниспадающих на лицо. Что интересно, такая прическа придает легкость повседневной одежде и в то же время прекрасно дополняет вечерние платья.
Если же вам хочется больше голливудского шика, на помощь придут объемные локоны на бигуди, которые тоже триумфально возвращаются в моду. Вместо привычных плоек модницы выбирают термобигуди, ведь именно они придают прядям упругость и пышность. Такие роскошные волны позволяют добиться эффекта салонной укладки в домашних условиях.
Для тех, кто ищет что-то игривое, идеальным выбором станет вариант half up half down с зигзагообразным пробором. Достаточно лишь заменить привычную прямую линию на макушке на контрастный зигзаг, и классическая "мальвинка" мгновенно превратится в яркий акцент образа.
К тому же девушки могут сделать интересную прическу с помощью маленьких "крабиков", которыми теперь модно взять передние пряди с лица. Миниатюрные пластиковые зажимы надежно фиксируют непослушные локоны и придают внешнему виду свежесть.
Завершает пятерку будущих хитов элегантный french twist. Впрочем, современная версия этой прически выглядит более непринужденно, чем ее строгий прототип. Мастера советуют скрутить волосы на затылке в свободный жгут и закрепить шпильками так, чтобы кончики немного выбивались наружу.
Ранее мы рассказывали о простых прическах для немытых волос.
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