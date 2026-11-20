Мировые стилисты все чаще отказываются от слишком гладких и сложных укладок в пользу простых причесок из прошлого. Подробнее об этом пишет издание Cosmopolitan.

Adv

Прически в стиле 90-х, которые будут в тренде в 2027 году

Настоящим символом этой непринужденности в 2027 году станет высокий небрежный пучок в стиле Памелы Андерсон. Чтобы его повторить, девушки собирают волосы на макушке, но оставляют несколько свободных прядей, мягко ниспадающих на лицо. Что интересно, такая прическа придает легкость повседневной одежде и в то же время прекрасно дополняет вечерние платья.

Небрежный пучок в стиле Памелы Андерсон / Фото из инстаграма @danewakefieldhair

Если же вам хочется больше голливудского шика, на помощь придут объемные локоны на бигуди, которые тоже триумфально возвращаются в моду. Вместо привычных плоек модницы выбирают термобигуди, ведь именно они придают прядям упругость и пышность. Такие роскошные волны позволяют добиться эффекта салонной укладки в домашних условиях.

Реклама

Объемные локоны – популярная прическа 90-х / Фото Pinterest

Для тех, кто ищет что-то игривое, идеальным выбором станет вариант half up half down с зигзагообразным пробором. Достаточно лишь заменить привычную прямую линию на макушке на контрастный зигзаг, и классическая "мальвинка" мгновенно превратится в яркий акцент образа.

К тому же девушки могут сделать интересную прическу с помощью маленьких "крабиков", которыми теперь модно взять передние пряди с лица. Миниатюрные пластиковые зажимы надежно фиксируют непослушные локоны и придают внешнему виду свежесть.

Завершает пятерку будущих хитов элегантный french twist. Впрочем, современная версия этой прически выглядит более непринужденно, чем ее строгий прототип. Мастера советуют скрутить волосы на затылке в свободный жгут и закрепить шпильками так, чтобы кончики немного выбивались наружу.

Прическа "французский твист" / Фото Pinterest

Ранее мы рассказывали о простых прическах для немытых волос.