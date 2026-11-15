Когда нет времени мыть голову: 6 простых причесок для несвежих волос

Издание Cosmopolitan собрало подборку причесок, которые помогут скрыть несвежесть волос и при этом будут отлично смотреться. Среди них – гладкие пучки, объемные хвосты и небрежные косы. Рассказываем, как повторить каждую из этих причесок самостоятельно.

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Гладкая прическа с высокой косой

Сделайте ровный пробор посередине и соберите волосы в высокий хвост. Зафиксируйте его резинкой, а пряди у корней слегка пригладьте лаком. Далее разделите хвост на две части и поочередно протягивайте одну через другую, формируя необычное плетение, похожее на косу. Кончики можно слегка подкрутить плойкой, чтобы прическа выглядела интереснее

Укладка в стиле Беллы Хадид

Этот вариант подойдет тем, кто любит гладкие прически с акцентом на открытое лицо. Сначала разделите волосы на две части и тщательно зачешите пряди назад, плотно приглаживая их к голове. Затем соберите все волосы в один высокий хвост и закрепите резинкой. Скрутите хвост в жгут, оберните его вокруг основания, формируя пучок, и зафиксируйте резинкой. В завершение нанесите немного геля или другого средства для укладки, чтобы убрать выбивающиеся пряди и сохранить гладкий вид прически.

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Прическа с повязкой

Если хочется придать образу легкость, попробуйте совместить две косички с повязкой. Заплетите волосы в две косы, не затягивая их слишком сильно. После этого наденьте повязку на голову и слегка вытяните отдельные пряди у лица. Так укладка будет выглядеть непринужденно.

Объемный хвост с вывернутой прядью

Для этой прически понадобится всего одна резинка. Сделайте пробор посередине и волосы с обеих сторон тщательно зачешите назад и пригладьте к голове. Соберите их в один хвост на затылке и закрепите резинкой. Над резинкой пальцами разделите волосы, образовав небольшое отверстие. Протяните хвост через него снизу вверх. В результате у основания образуется своеобразное объемное переплетение, которое сделает обычный хвост более интересным.

Небрежная французская коса

Сначала нанесите на корни сухой шампунь. Лучше выбрать средство с легким текстурирующим эффектом, которое поможет освежить волосы и придаст им объем. Отделите примерно половину волос и слегка пригладьте пряди. Начните плести свободную французскую косу из трех прядей: поочередно перекладывайте правую и левую пряди через центральную, каждый раз добавляя к ним немного волос с соответствующей стороны. Сделайте несколько таких переплетений, а когда дойдете до затылка, продолжайте плести обычную косу до кончиков. Закрепите ее резинкой и немного растяните пряди пальцами, чтобы придать плетению объем. В завершение выпустите несколько тонких прядей у лица.

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Гладкая прическа с объемным пучком

Разделите волосы на две части и хорошо пригладьте пряди с обеих сторон, плотно прижимая их к голове. Из каждой части сформируйте отдельный хвост и зафиксируйте резинками. Затем скрутите оба хвостика в жгуты, оберните их вокруг основания, формируя один общий пучок, и закрепите резинкой. Чтобы прическа выглядела аккуратно и волосы не выбивались, воспользуйтесь гелем или другим средством для фиксации. Нанесите небольшое количество средства на пряди и пригладьте их руками или щеткой.

А ранее мы рассказывали об основных трендах осенних причесок.