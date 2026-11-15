Коли немає часу на миття голови: 6 простих зачісок для несвіжого волосся

Видання Cosmopolitan зібрало добірку укладань, які допоможуть приховати несвіжість волосся та водночас матимуть гарний вигляд. Серед них – гладкі гульки, об'ємні хвости та недбалі коси. Розповідаємо, як повторити кожну із цих зачісок самостійно.

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Гладенька зачіска з високою косою

Зробіть рівний проділ посередині та зберіть волосся у високий хвіст. Зафіксуйте його резинкою, а пасма біля коренів злегка пригладьте лаком. Далі розділіть хвіст на дві частини та почергово протягуйте одну крізь іншу, формуючи незвичне плетіння, схоже на косу. Кінчики можна злегка підкрутити плойкою, щоб зачіска мала цікавіший вигляд

Укладання у стилі Белли Хадід

Цей варіант підійде тим, хто любить гладкі зачіски з акцентом на відкритому обличчі. Спочатку розділіть волосся на дві частини та ретельно зачешіть пасма назад, щільно пригладжуючи їх до голови. Потім зберіть усе волосся в один високий хвіст і закріпіть резинкою. Скрутіть хвіст у джгут, обгорніть його навколо основи, формуючи гульку, та зафіксуйте резинкою. На завершення нанесіть трохи гелю або іншого засобу для укладання, щоб прибрати пасма, які вибиваються, та зберегти гладенький вигляд зачіски.

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Зачіска з пов'язкою

Якщо хочеться додати образу легкості, спробуйте поєднати дві косички з пов'язкою. Заплетіть волосся у дві коси, не затягуючи їх надто сильно. Після цього одягніть пов'язку поверх голови та трохи витягніть окремі пасма біля обличчя. Так укладання матиме невимушений вигляд.

Об'ємний хвіст із вивернутим пасмом

Для цієї зачіски знадобиться лише одна резинка. Зробіть проділ посередині і волосся з обох боків ретельно зачешіть назад і пригладьте до голови. Зберіть його в один хвіст на потилиці та закріпіть резинкою. Над резинкою пальцями розділіть волосся, утворивши невеликий отвір. Протягніть хвіст крізь нього знизу вгору. У результаті біля основи утвориться своєрідне об'ємне переплетення, яке зробить звичайний хвіст цікавішим.

Недбала французька коса

Спершу нанесіть на корені сухий шампунь. Краще обрати засіб із легкою текстурувальною дією, який допоможе освіжити волосся та додасть йому об'єму. Відокремте приблизно половину волосся й злегка пригладьте пасма. Почніть плести вільну французьку косу з трьох пасом: почергово перекладайте праве та ліве пасма через центральне, щоразу додаючи до них трохи волосся з відповідного боку. Зробіть кілька таких переплетень, а коли дійдете до потилиці, продовжуйте плести звичайну косу до кінчиків. Закріпіть її резинкою та трохи розтягніть пасма пальцями, щоб надати плетінню об'єму. На завершення випустіть кілька тонких пасом біля обличчя.

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Гладка зачіска з об'ємною гулькою

Розділіть волосся на дві частини та добре пригладьте пасма з обох боків, щільно притискаючи їх до голови. З кожної частини сформуйте окремий хвіст і зафіксуйте резинками. Потім скрутіть обидва хвостики в джгути, обгорніть їх навколо основи, формуючи одну спільну гульку, та закріпіть резинкою. Щоб зачіска мала акуратний вигляд і волосся не вибивалося, скористайтеся гелем або іншим засобом для фіксації. Нанесіть невелику кількість продукту на пасма та пригладьте їх руками або щіткою.

А раніше ми розповідали про головні тренди осінніх укладок.