Трендові ідеї з подіуму: модний макіяж на Новий рік під будь-який образ

Світові модні будинки під час останніх показів колекцій продемонстрували головні тенденції макіяжу, які сміливо можна адаптувати під зустріч Нового року. Ці ідеї здатні підкреслити будь-який вечірній лук. Від витонченого сяйва на повіках до насичених смарагдових смокі – подіумні тренди пропонують яскраві альтернативи звичним нюдовим образам.

Провідні стилісти під час показів колекцій світових брендів показали відмову від строгого мінімалізму на користь сміливих текстур і насичених пігментів. Візажисти брендів Givenchy, Chanel, Dries Van Noten, The Attico, Khaite та Roberto Cavalli задали ключові естетичні орієнтири, які можемо використовувати для святкових вечірок.

Ідеї модного макіяжу на Новий рік 2027

Ретрострілки електрик у стилі вісімдесятих від Givenchy. Графічні кобальтові лінії на повіках у поєднанні з бездоганно чистою шкірою та нейтральним блиском для губ миттєво відкривають погляд. Цей виразний акцент ідеально пасує до лаконічної чорної сукні, позбавляючи потреби перевантажувати новорічний аутфіт масивними прикрасами.

Макіяж з кольоровими стрілками: дивіться фото

Делікатне зоряне сяйво за версією Chanel. Креативна директорка з макіяжу Лючія П'єроні довела, що глітер може мати вишуканий та стриманий вигляд завдяки розсипу світловідбивних часточок на повіках та скронях. Оксамитові рожеві тони на обличчі створюють збалансований ефект нічної елегантності, що пасуватиме до витончених шовкових суконь.



Макіяж з легким мерехтінням на повіках / Фото з Pinterest

Великий глітер замість хайлайтера від The Attico. Замість звичного рідкого шимеру на вилиці наносять великі блискітки, що відбивають світло під час руху та нагадують дорогоцінне каміння. На тлі матової шкіри такий футуристичний б'юті-прийом має сміливий вигляд та чудово підійде для танців до самого ранку.

Макіяж з глітером на Новий рік: дивіться фото

Неоновий рум'янець для ліфтинг-ефекту від The Attico. Насичені рожеві пігменти розтушовують високо на вилицях і виводять до скронь, миттєво освіжаючи обличчя після насичених робочих буднів. У парі з густим шаром туші на віях цей макіяж зберігає стійкість та ефектний вигляд упродовж усієї святкової ночі.



Модний макіяж з рум'янами / скрин з інстаграму voguerunway

Смарагдові smoky eyes від Roberto Cavalli. Глибокий зелений колір із шовковистим переливом, розтушований за зовнішні кутики очей, створює привабливий котячий погляд. Оскільки нюдові губи залишають усю увагу очам, багатий ювелірний відтінок тіней стає безпрограшним варіантом для створення загадкового та дорогого образу.



Смарагдовий макіяж очей / Фото з інстаграму pauldellozphotography

Ну і яка ж зустріч Нового року без гламурного манікюру? Ловіть добірку розкішних кольорів для ваших нігтиків.