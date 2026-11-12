Трендовые идеи с подиума: модный макияж на Новый год под любой образ

Ведущие стилисты на показах коллекций мировых брендов продемонстрировали отказ от строгого минимализма в пользу смелых текстур и насыщенных оттенков. Визажисты брендов Givenchy, Chanel, Dries Van Noten, The Attico, Khaite и Roberto Cavalli задали ключевые эстетические ориентиры, которые мы можем использовать для праздничных вечеринок.

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Идеи модного макияжа на Новый год 2027

Ретрострелки электрик в стиле восьмидесятых от Givenchy. Графичные кобальтовые линии на веках в сочетании с безупречно чистой кожей и нейтральным блеском для губ мгновенно открывают взгляд. Этот выразительный акцент идеально подходит к лаконичному черному платью, избавляя от необходимости перегружать новогодний наряд массивными украшениями.

Макияж с цветными стрелками: смотрите фото

Деликатное звездное сияние по версии Chanel. Креативный директор по макияжу Лючия Пьерони доказала, что глиттер может выглядеть изысканно и сдержанно благодаря рассыпанным светоотражающим частицам на веках и висках. Бархатистые розовые оттенки на лице создают сбалансированный эффект ночной элегантности, который будет гармонировать с изящными шелковыми платьями.

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Макияж с легким мерцанием на веках / Фото с Pinterest

Крупный глиттер вместо хайлайтера от The Attico. Вместо привычного жидкого шиммера на скулы наносят большие блестки, которые отражают свет при движении и напоминают драгоценные камни. На фоне матовой кожи такой футуристический бьюти-прием выглядит смело и прекрасно подойдет для танцев до самого утра.

Макияж с глиттером на Новый год: смотрите фото

Неоновые румяна для лифтинг-эффекта от The Attico. Насыщенные розовые пигменты растушевываются высоко на скулах и расходятся к вискам, мгновенно освежая лицо после насыщенных рабочих будней. В сочетании с густым слоем туши на ресницах этот макияж сохраняет стойкость и эффектный вид на протяжении всей праздничной ночи.

Модный макияж с румянами / скриншот из инстаграма voguerunway

Изумрудные smoky eyes от Roberto Cavalli. Глубокий зеленый цвет с шелковистым переливом, растушеванный за внешние уголки глаз, создает притягательный кошачий взгляд. Поскольку нюдовые губы оставляют все внимание глазам, насыщенный ювелирный оттенок теней становится беспроигрышным вариантом для создания загадочного и роскошного образа.

Изумрудный макияж глаз / Фото из инстаграма pauldellozphotography

Ну и какая же встреча Нового года без гламурного маникюра? Ловите подборку роскошных цветов для ваших ноготков.