Просто, але зі смаком: модний геометричний манікюр, від якого важко відвести погляд

Геометрія завжди була і буде в тренді. Це стосується не тільки принтів в одязі, а й дизайнів манікюру. Смужки, клітинки, крапки, квадрати, прямокутники – все це дуже багато років використовують нейл-майстри у своїх роботах.

Звичайно, що кожного року майстри вигадують щось новеньке, використовуючи усю можливу палітру кольорів та свою фантазію. Сьогодні розповідаємо, який саме геометричний дизайн нігтів у моді та які кольори варто вибирати.

Глибокі насичені кольори

Нейл-майстри все частіше стали використовувати насичені глибокі кольори, які роблять геометричний манікюр благородним та універсальним. Цей дизайн виходить одночасно і яскравим, і кокетливим, і оригінальним.



Благородний манікюр з крапками / Фото з інстаграму Hang Nguyen

Манікюр у горошок на осінь 2026

Завжди актуальний та доречний – манікюр у горошок. Так само майстри і в цьому варіанті пропонують на осінь благородні відтінки, щоб манікюр не мав легковажного вигляду. Власне крапки нейл-майстри радять наносити дозовано, щоб не перевантажити дизайн.



Модний манікюр у горошок на осінь 2026 / Фото з інстаграму Hang Nguyen

Лаконічні кольорові лінії

Мінімалізм продовжує утримувати позиції. Тонкі вертикальні або горизонтальні смужки, виконані контрастним або металізованим лаком на нюдовій базі, візуально подовжують нігтьову пластину та додають образу елегантності. Це ідеальний вибір для тих, хто любить стриманість, але прагне додати стильної родзинки.



Манікюр з кольоровими прямими лініями / Фото з інстаграму NAIL ARTIST SHEFFIELD

Абстрактні блоки та Color Blocking

Поєднання кількох геометричних фігур різних кольорів на одному нігті – один із найгарячіших трендів сезону. Чіткі трикутники, квадрати чи прямокутники, розділені тонкими межами, створюють ефект справжнього витвору сучасного мистецтва. Головне правило осені 2026 – поєднувати стримані відтінки з одним яскравим акцентом.



Який манікюр у моді восени 2026 / Фото з інстаграму Amie - Holliday Gels

Мікрофренч із геометричним акцентом

Класичний французький манікюр отримує нове геометричне прочитання. Замість звичної м'якої дуги нейл-майстри пропонують малювати гострі кути, подвійні тонкі лінії або зрізані діагоналі. Такий дизайн має дуже свіжий та сучасний вигляд та пасує до будь-якої довжини нігтів.



Геометричний френч на мигдалеподібних нігтях / Фото з інстаграму OnPost Beauty

А хочете знати, який манікюр робить жінок привабливими, за версією вчених? Виявляється, є певна форма, довжина та навіть колір.