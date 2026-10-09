Нове наукове дослідження довело, що довжина та колір манікюру можуть суттєво змінити те, як люди навколо оцінюють жіночу чарівність, вишуканість та сексуальну привабливість, пише PsyPost.

Науковці з Університету Бакнелла з'ясували, що найбільше захоплення у людей, які брали участь у дослідженні, викликають нігті середньої довжини. За шкалою привабливості саме помірні нігті отримали найвищі оцінки, випередивши короткі та надто довгі варіанти.



Приваблива довжина нігтів / Фото з інстаграму Lady glitter

Експерти пояснюють це тим, що середня довжина має максимально природний вигляд, гармонійний та практичний, тоді як екстремальна довжина сприймається як незручна чи штучна.

Щодо палітри, то дослідники зіткнулися зі справжнім сюрпризом. Замість очікуваного червоного, абсолютним фаворитом симпатій став білий колір, який викликає асоціації з чистотою, свіжістю та естетичною елегантністю. Класичний червоний колір опинився на другому місці, а от темні відтінки, зокрема синій і чорний, отримали найнижчі бали.



Білий манікюр підвищує привабливість жінки / Фото з інстаграму

Дослідники наголошують, що охайний манікюр середньої довжини у світлих тонах слугує підсвідомим символом турботи про себе. Такий вибір не лише додає впевненості самій жінці, а й робить її образ в очах інших відкритим, привабливим та елегантним.

До білого лаконічного манікюру можна додати кілька стразів чи камінчиків, щоб надати трохи сяйва образу.