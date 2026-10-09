Новое научное исследование доказало, что длина и цвет маникюра могут существенно повлиять на то, как окружающие оценивают женское очарование, изысканность и сексуальную привлекательность, пишет PsyPost.

Ученые из Университета Бакнелла выяснили, что наибольший восторг у участников исследования вызывают ногти средней длины. По шкале привлекательности именно ногти средней длины получили самые высокие оценки, опередив короткие и слишком длинные варианты.



Привлекательная длина ногтей / Фото из инстаграма Lady glitter

Эксперты объясняют это тем, что средняя длина выглядит максимально естественно, гармонично и практично, тогда как экстремальная длина воспринимается как неудобная или искусственная.

Что касается палитры, то исследователи столкнулись с настоящим сюрпризом. Вместо ожидаемого красного абсолютным фаворитом симпатий стал белый цвет, который вызывает ассоциации с чистотой, свежестью и эстетической элегантностью. Классический красный цвет оказался на втором месте, а вот темные оттенки, в частности синий и черный, получили самые низкие оценки.



Белый маникюр повышает привлекательность женщины / Фото из инстаграма

Исследователи отмечают, что ухоженный маникюр средней длины в светлых тонах служит подсознательным символом заботы о себе. Такой выбор не только придает уверенности самой женщине, но и делает ее образ в глазах окружающих открытым, привлекательным и элегантным.

К белому лаконичному маникюру можно добавить несколько стразов или камешков, чтобы придать образу немного сияния.