Головні тренди осені 2026: 8 стильних ідей манікюру, які пасуватимуть кожній модниці
Осінній сезон традиційно надихає на зміну б'юті-образів, і манікюр стає чи не головним акцентом затишного та стильного гардероба. Цьогоріч у трендах перебувають розкішні глибокі текстури, спокійні природні відтінки та сміливі сучасні інтерпретації вічної класики.
Детальніше про наймодніші дизайни манікюру на осінь 2026 року – розповіло видання Cosmopolitan.
Стильні ідеї манікюру на вересень 2026
Одним із найпомітніших хітів сезону стає напівпрозоре желеподібне покриття, зокрема соковитий дизайн Cherry Jelly Nails. Такий вишневий глянець створює дивовижний ефект глибини й вологого блиску на нігтях, тому зробить навіть найпростіший образ вишуканим та розкішним.
Чудово пасують до осінніх светрів і курток й усі варіації кавового манікюру. Зокрема, відтінки еспресо, ніжного капучино, мокко та карамелі випромінюють тепло й бездоганно виглядатимуть на будь-якій довжині чи формі нігтів.
Особливе місце в серцях модниць посідає покриття з вельветовим фінішем, або ефектом оксамиту. Магнітні мікрочастинки у складі лаку створюють м'яке оптичне мерехтіння, яке нагадує переливи дорогої тканини під осіннім сонцем.
Не менш естетично виглядає тренд oyster nails – перламутровий манікюр із тонкими перловими переливами та легким сяйвом, що додає рукам неймовірної витонченості.
Для тих, хто віддає перевагу насиченим і благородним тонам, ідеальним вибором стане сливовий манікюр. Цей густий ягідний відтінок балансує на межі темно-фіолетового та бордового, вдало підкреслюючи статусність і шарм.
Водночас оливковий манікюр пропонує свіжий погляд на осінній мінімалізм. Стриманий землисто-зелений колір гармонійно поєднується з теплими в'язаними речами та шкіряними куртками.
Любителькам нетривіальних акцентів сподобається кольоровий френч, де звичну білу смужку замінюють насиченими осінніми кольорами. Наприклад, гірчичним, теракотовим, бордовим, смарагдовим чи шоколадним.
А для тих, хто понад усе цінує перевірену елегантність, незмінним фаворитом залишається класичний червоний манікюр – бездоганний символ упевненості, який не втрачає актуальності в жодну пору року.
Днями ми розповідали про улюблений манікюр Кайлі Дженнер та Селени Гомес.