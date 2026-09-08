Желейний манікюр: 8 позитивних дизайнів на осінь, які варто спробувати кожній

Коли за вікном почне панувати глибока осінь, саме апетитний та соковитий манікюр стане тим найпростішим б'юті-акцентом, який миттєво підійме настрій. Напівпрозорі желейні нігті із дзеркальним блиском повертають у будні грайливість і додають образу особливої свіжості.

Як зазначають б'юті-експерти, мода на напівпрозоре покриття з ніжним вологим блиском прийшла до нас із Південної Кореї. Популярний рух K-Beauty, який подарував світовій індустрії краси ефект скляної шкіри, тепер перейшов і на нейл-арт, пише ELLE.

Секрет такого дизайну прихований у самій формулі лаку, адже вона містить менше пігменту, ніж традиційні покриття. Це дозволяє натуральній нігтьовій пластині просвічуватися, створюючи вишуканий скляний ефект, який можна нашаровувати для більшої насиченості.

8 стильних варіацій желейного манікюру

Фруктовий желе-манікюр. Об'ємні 3D-текстури у поєднанні зі скляним фінішем перетворюють нігті на справжній акцентний аксесуар.



Желе манікюр на осінь / Фото з інстаграму Nail’s By Sindy

Ніжна рожева карамель. Стриманий і елегантний варіант у рум'яно-рожевому відтінку додає рукам доглянутого вигляду в стилі тихої розкоші.



Рожеві желейні нігті / Фото з інстаграму Mateja Novakovic

Соковита палітра jelly beans. Несподіване поєднання кількох яскравих напівпрозорих барв на різних пальцях підійде тим, хто прагне розфарбувати похмурі осінні дні.



Різноколірні "цукеркові" нігті / Фото з інстаграму Calleigh Ferrin

Скляний вітраж. Оригінальний нейл-арт, натхненний кольоровою скляною мозаїкою, що магічно переливається на світлі.



Манікюр у стилі скляної мозаїки / Фото з інстаграму Nothing in Between Studio

Лавандове желе. Ніжний бузковий пастельний тон додає м'якого прохолодного акценту та чудово пасує до затишних осінніх светрів.



Ніжний бузковий манікюр / Фото з інстаграму GELCARE

Насичений кобальт. Поєднання яскраво-синього тону, елементів дизайну "аура" та желейного покриття об'єднує одразу кілька гарячих тенденцій.



Трендовий синій манікюр на осінь / Фото з інстаграму glossytipped

Аквамаринова хвиля. Мерехтливий блакитний відтінок нагадує про сонячне узбережжя та додає образу легкості.



Желейний манікюр в морському стилі / Фото з інстаграму Peak Nail

Магічне сяйво. Делікатний мерехтливий шимер на напівпрозорій базі створює неземний та невагомий блиск на кінчиках пальців.



Модний желейний манікюр / Фото з інстаграму Jina Nail

Восени цього року нейл-майстри радять "бавитися" не тільки з відтінками, а й з художнім дизайном манікюру. Раніше 24 Канал зробив велику добірку найгарячіших трендів осіннього манікюру 2026.