Наймодніші кольори манікюру на серпень 2026: 7 головних трендів
Серпень вважають ідеальним часом для експериментів із манікюром. Літо ще не закінчилося, але осінні тренди вже починають заявляти про себе. Саме зараз можна сміливо поєднувати ніжні літні кольори з більш насиченою палітрою, яка поступово готує до нового сезону.
Експерти Who What Wear визначили сім відтінків манікюру, які будуть найактуальнішими у серпні. У добірці є варіанти як для прихильниць яскравих акцентів, так і для тих, хто віддає перевагу стриманій класиці.
Пастельний cat-eye
Тренд на манікюр із магнітним ефектом cat-eye не втрачає актуальності. Цього серпня особливу увагу варто звернути на пастельні відтінки з таким покриттям. Завдяки магнітному ефекту манікюр красиво переливається на світлі, створюючи делікатне сяйво.
Бурштиново-жовтий
Жовті відтінки манікюру також залишаються актуальними, але цього серпня перевагу варто віддати не пастельним, а золотистим і глибоким тонам. Серед головних фаворитів – бурштиновий, медовий та гірчичний.
Темний бірюзовий
Якщо ж ви любите глибокі зелені відтінки, зверніть увагу на темний бірюзовий. Завдяки насиченому кольору, що нагадує дорогоцінний камінь, такий манікюр має елегантний і вишуканий вигляд.
Оливково-зелений
Фісташкові відтінки були серед головних фаворитів цього літа, однак у серпні акценти зміщуються в бік більш спокійної палітри. На перший план виходять приглушені оливкові та мохово-зелені кольори. Вони освіжають образ, не виглядаючи надто яскраво, і чудово пасують перехідному сезону.
Томатно-червоний
Червоний манікюр ніколи не виходить із моди, однак у серпні варто відмовитися від яскравих червоно-помаранчевих відтінків на користь насичених томатних і багряних.
Глянцевий еспресо
Напередодні осені коричневий манікюр знову повертається до списку головних трендів. Особливу увагу цього сезону слід звернути на глянцевий відтінок еспресо. Завдяки теплому підтону він має гармонійний вигляд і в літніх, і в осінніх образах.
Цукрова слива
Якщо темний сливовий манікюр поки здається занадто осіннім, придивіться до світлішого відтінку цукрової сливи з "желейним" ефектом. Вона ідеально пасує для завершення літа.
Раніше ми також зібрали 9 ідей манікюру, які не втрачають актуальності з року в рік і пасують до будь-якого сезону.