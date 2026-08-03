Наймодніші кольори манікюру на серпень 2026: 7 головних трендів

Серпень вважають ідеальним часом для експериментів із манікюром. Літо ще не закінчилося, але осінні тренди вже починають заявляти про себе. Саме зараз можна сміливо поєднувати ніжні літні кольори з більш насиченою палітрою, яка поступово готує до нового сезону.

Експерти Who What Wear визначили сім відтінків манікюру, які будуть найактуальнішими у серпні. У добірці є варіанти як для прихильниць яскравих акцентів, так і для тих, хто віддає перевагу стриманій класиці.

Пастельний cat-eye

Тренд на манікюр із магнітним ефектом cat-eye не втрачає актуальності. Цього серпня особливу увагу варто звернути на пастельні відтінки з таким покриттям. Завдяки магнітному ефекту манікюр красиво переливається на світлі, створюючи делікатне сяйво.

Пастельний cat-eye манікюр / Фото з інстаграму nailthoughts

Бурштиново-жовтий

Жовті відтінки манікюру також залишаються актуальними, але цього серпня перевагу варто віддати не пастельним, а золотистим і глибоким тонам. Серед головних фаворитів – бурштиновий, медовий та гірчичний.

Гірчичний жовтий манікюр / Фото з інстаграму Mateja Novakovic

Темний бірюзовий

Якщо ж ви любите глибокі зелені відтінки, зверніть увагу на темний бірюзовий. Завдяки насиченому кольору, що нагадує дорогоцінний камінь, такий манікюр має елегантний і вишуканий вигляд.

Оливково-зелений

Фісташкові відтінки були серед головних фаворитів цього літа, однак у серпні акценти зміщуються в бік більш спокійної палітри. На перший план виходять приглушені оливкові та мохово-зелені кольори. Вони освіжають образ, не виглядаючи надто яскраво, і чудово пасують перехідному сезону.

Оливково-зелений манікюр / Фото з інстаграму Mani Cure Madrid

Томатно-червоний

Червоний манікюр ніколи не виходить із моди, однак у серпні варто відмовитися від яскравих червоно-помаранчевих відтінків на користь насичених томатних і багряних.

Томатно-червоний манікюр / Фото з інстаграму melly.k.nails

Глянцевий еспресо

Напередодні осені коричневий манікюр знову повертається до списку головних трендів. Особливу увагу цього сезону слід звернути на глянцевий відтінок еспресо. Завдяки теплому підтону він має гармонійний вигляд і в літніх, і в осінніх образах.

Манікюр у відтінку глянцевий еспресо / Фото з інстаграму Mateja Novakovic

Цукрова слива

Якщо темний сливовий манікюр поки здається занадто осіннім, придивіться до світлішого відтінку цукрової сливи з "желейним" ефектом. Вона ідеально пасує для завершення літа.

Манікюр з відтінком цукрової сливи / Фото з інстаграму Manucurist

Раніше ми також зібрали 9 ідей манікюру, які не втрачають актуальності з року в рік і пасують до будь-якого сезону.