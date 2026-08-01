Як і червона помада чи об'ємне укладання, вони давно стали безпрограшною класикою, яка легко доповнює будь-який образ. Про 9 класичних ідей манікюру, які ніколи не виходять із моди, розповіло видання Cosmopolitan.

Один із таких безпрограшних варіантів – французький манікюр. Прозора, нюдова або ніжно-рожева база в поєднанні з білими кінчиками вже багато років залишається одним із найелегантніших рішень.

Французький манікюр / Фото з інстаграму ateliernovana

Не менш універсальним залишається і дизайн "soap nails", що імітує природний вигляд здорових нігтів та виглядає особливо охайно.

Soap nails / Фото з інстаграму Cristina Profir

Ще одна класика, яка майже ніколи не підводить, – це червоний лак. Насичений вишнево-червоний відтінок асоціюється зі стриманою елегантністю й уже десятиліттями не втрачає своєї популярності.

Червоний манікюр / Фото з інстаграму ateliernovana

Якщо хочеться темнішого покриття, варто звернути увагу на бордовий. Він однаково добре виглядає і з повсякденними, і з вечірніми образами.

Бордовий манікюр / Фото з інстаграму Charlotte Emily

Не менш вишуканий і манікюр у відтінку еспресо. Глибокий коричневий колір давно вийшов за межі сезонних трендів і залишається актуальним упродовж усього року.

Манікюр у відтінку еспресо / Фото з інстаграму Her Room Beauty Hotel

Молочно-білий манікюр чудово передає естетику "quiet luxury". Напівпрозоре кремове покриття створює ефект доглянутих нігтів і легко доповнює будь-який образ.

Молочно-білий манікюр / Фото з інстаграму Mateja Novakovic

Любителькам світлого манікюру також варто придивитися до кремового нюду. Щоб повторити такий ефект, достатньо нанести нюдовий лак в один або два тонкі шари та отримати напівпрозоре, делікатне покриття.

Кремовий нюд / Фото з інстаграму GLAMRDiP

До переліку сучасної класики вже можна віднести й масляно-жовтий манікюр. Спочатку він був одним із головних трендів літа, а тепер регулярно повертається в модні добірки та не втрачає популярності.

Масляно-жовтий манікюр / Фото з інстаграму Delia Denisa Bere

Не здає позицій і блакитний манікюр. Навесні й влітку він виглядає свіжо та легко, а взимку добре поєднується з м'якими затишними образами.

Блакитний манікюр / Фото з інстаграму bysandrafs

До речі, раніше ми писали про новий тренд манікюру, який підкорює TikTok.