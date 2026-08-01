Как и красная помада или объемная укладка, они давно стали беспроигрышной классикой, которая легко дополняет любой образ. О 9 классических идеях маникюра, которые никогда не выходят из моды, рассказало издание Cosmopolitan.

Один из таких беспроигрышных вариантов – французский маникюр. Прозрачная, нюдовая или нежно-розовая основа в сочетании с белыми кончиками уже много лет остается одним из самых элегантных решений.

Французский маникюр / Фото из инстаграма ateliernovana

Не менее универсальным остается и дизайн "soap nails", имитирующий естественный вид здоровых ногтей и выглядящий особенно аккуратно.

Soap nails / Фото из инстаграма Cristina Profir

Еще одна классика, которая почти никогда не подводит, – это красный лак. Насыщенный вишнево-красный оттенок ассоциируется со сдержанной элегантностью и уже десятилетиями не теряет своей популярности.

Красный маникюр / Фото из инстаграма ateliernovana

Если хочется более темного покрытия, стоит обратить внимание на бордовый. Он одинаково хорошо смотрится как с повседневными, так и с вечерними образами.

Бордовый маникюр / Фото из инстаграма Charlotte Emily

Не менее изысканным является маникюр в оттенке эспрессо. Глубокий коричневый цвет давно вышел за рамки сезонных трендов и остается актуальным в течение всего года.

Маникюр в оттенке эспрессо / Фото из инстаграма Her Room Beauty Hotel

Молочно-белый маникюр прекрасно передает эстетику "quiet luxury". Полупрозрачное кремовое покрытие создает эффект ухоженных ногтей и легко дополняет любой образ.

Молочно-белый маникюр / Фото из инстаграма Mateja Novakovic

Любительницам светлого маникюра также стоит присмотреться к кремовому нюду. Чтобы повторить такой эффект, достаточно нанести нюдовый лак в один или два тонких слоя и получить полупрозрачное, деликатное покрытие.

Кремовый нюд / Фото из инстаграма GLAMRDiP

К списку современной классики уже можно отнести и масляно-желтый маникюр. Сначала он был одним из главных трендов лета, но теперь регулярно возвращается в модные подборки и не теряет популярности.

Масляно-желтый маникюр / Фото из инстаграма Delia Denisa Bere

Не сдает позиций и голубой маникюр. Весной и летом он выглядит свежо и легко, а зимой хорошо сочетается с мягкими уютными образами.

Голубой маникюр / Фото из инстаграма bysandrafs

Кстати, ранее мы писали о новом тренде в маникюре, который покоряет TikTok.