Ефект розкішного образу: як носити темний педикюр з 90-х із джинсами та в'єтнамками

У міжсезоння завжди хочеться зберегти літній настрій і водночас додати образу затишної осінньої глибини. Поєднання улюблених джинсів із відкритим взуттям та темним лаком стає ідеальною формулою для останніх теплих днів.

На зміну яскравим неоновим та пастельним покриттям повертається глибока палітра у стилі 90-х, пише Byrdie. Саме темні й драматичні відтінки на нігтях ніг створюють той самий вишуканий контраст із невимушеним повсякденним одягом.

Чому темний педикюр – ідеальний вибір для міжсезоння

Темно-синій, глибокий ягідний або майже чорний колір мають неймовірно вишуканий вигляд у поєднанні з відкритим взуттям. Цей б'юті-прийом передає особливу естетику затишних днів кінця літа, коли сонце ще гріє, але в повітрі вже відчувається осіння свіжість.



Який колір педикюру підійде для міжсезоння 2026 / Фото з Pinterest

Він додає зібраності та елегантності навіть найпростішому аутфіту. У той час як рожевий чи червоний сприймаються суто по-літньому, глибокий темний глянець підкреслює засмагу та м'яко готує гардероб до зміни сезонів.

З чим поєднувати темне покриття

Найгарячіша комбінація кінця літа – це класичні джинси та мінімалістичні в'єтнамки. Стильні дівчата на Copenhagen Fashion Week активно демонстрували цей трюк, поєднуючи денім із темно-синіми нігтями.

Для відтворення образу обирайте насичені сині лаки, як-от Manucurist Navy Blue або OPI Aquarius Renegade з легким перламутровим відливом. Якщо вам більше до вподоби винні тони, чудово підійдуть Essie Berry Naughty, Zoya Brynlee або легендарний Lincoln Park After Dark від OPI.



Чорний педикюр знову в моді / Фото з Pinterest



Темний бордовий манікюр на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Завершити такий лук можна кашеміровим светром або оверсайз-сорочкою, накинутою поверх топа. Ще раніше ми розповідали про наймодніші відтінки для манікюру на осінь 2026.