На смену ярким неоновым и пастельным оттенкам возвращается глубокая палитра в стиле 90-х, пишет Byrdie. Именно темные и драматичные оттенки на ногтях ног создают тот самый изысканный контраст с непринужденной повседневной одеждой.

Почему темный педикюр – идеальный выбор для межсезонья

Темно-синий, насыщенный ягодный или почти черный цвет выглядят невероятно изысканно в сочетании с открытой обувью. Этот бьюти-прием передает особую эстетику уютных дней конца лета, когда солнце еще греет, но в воздухе уже чувствуется осенняя свежесть.



Какой цвет педикюра подойдет для межсезонья 2026 / Фото с Pinterest

Он придает собранность и элегантность даже самому простому наряду. В то время как розовый или красный воспринимаются сугубо по-летнему, глубокий темный глянцевый оттенок подчеркивает загар и мягко подготавливает гардероб к смене сезонов.

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С чем сочетать темное покрытие

Самая модная комбинация конца лета – это классические джинсы и минималистичные вьетнамки. Стильные девушки на Copenhagen Fashion Week активно демонстрировали этот трюк, сочетая деним с темно-синими ногтями.

Чтобы повторить этот образ, выбирайте насыщенные синие лаки, такие как Manucurist Navy Blue или OPI Aquarius Renegade с легким перламутровым отливом. Если вам больше по душе винные оттенки, отлично подойдут Essie Berry Naughty, Zoya Brynlee или легендарный Lincoln Park After Dark от OPI.



Черный педикюр снова в моде / Фото с Pinterest



Темный бордовый маникюр на осень 2026 / Фото с Pinterest

Завершить такой образ можно кашемировым свитером или оверсайз-рубашкой, накинутой поверх топа. Ранее мы уже рассказывали о самых модных оттенках для маникюра на осень 2026 года.