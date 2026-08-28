На зміну яскравим неоновим та пастельним покриттям повертається глибока палітра у стилі 90-х, пише Byrdie. Саме темні й драматичні відтінки на нігтях ніг створюють той самий вишуканий контраст із невимушеним повсякденним одягом.

Чому темний педикюр – ідеальний вибір для міжсезоння

Темно-синій, глибокий ягідний або майже чорний колір мають неймовірно вишуканий вигляд у поєднанні з відкритим взуттям. Цей б'юті-прийом передає особливу естетику затишних днів кінця літа, коли сонце ще гріє, але в повітрі вже відчувається осіння свіжість.



Який колір педикюру підійде для міжсезоння 2026 / Фото з Pinterest

Він додає зібраності та елегантності навіть найпростішому аутфіту. У той час як рожевий чи червоний сприймаються суто по-літньому, глибокий темний глянець підкреслює засмагу та м'яко готує гардероб до зміни сезонів.

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З чим поєднувати темне покриття

Найгарячіша комбінація кінця літа – це класичні джинси та мінімалістичні в'єтнамки. Стильні дівчата на Copenhagen Fashion Week активно демонстрували цей трюк, поєднуючи денім із темно-синіми нігтями.

Для відтворення образу обирайте насичені сині лаки, як-от Manucurist Navy Blue або OPI Aquarius Renegade з легким перламутровим відливом. Якщо вам більше до вподоби винні тони, чудово підійдуть Essie Berry Naughty, Zoya Brynlee або легендарний Lincoln Park After Dark від OPI.



Чорний педикюр знову в моді / Фото з Pinterest



Темний бордовий манікюр на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Завершити такий лук можна кашеміровим светром або оверсайз-сорочкою, накинутою поверх топа. Ще раніше ми розповідали про наймодніші відтінки для манікюру на осінь 2026.