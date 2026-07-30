Дорого та елегантно: ніжні відтінки для педикюру під будь-яке відкрите взуття

Сезон відкритого взуття в самому розпалі й у нас ще є мінімум цілий місяць, щоб покрасуватися модним та гарним педикюром. Цього літа в тренді як стримані витончені відтінки, так і грайливі кольорові акценти, які ідеально доповнять будь-які босоніжки.

Яскраві відтінки та покриття, що сяють, традиційно залишаються популярними у теплу пору року. Втім, ELLE зазначає, що головним фокусом цього сезону стала стримана елегантність і м'які ніжні текстури, які додають образу доглянутого вигляду. Якщо полюбляєте відкрите взуття, то ці елегантні нейл-арти точно для вас.

Модні ніжні відтінки педикюру для відкритого взуття

Майстри радять звернути увагу на кілька ключових тенденцій, які легко адаптувати під власний стиль. Наприклад, вибирайте крижаний хром. Мінімалістичне покриття з делікатним перламутровим відливом нагадує морські мушлі. Воно створює ефект глянцевого сяйва і має класний вигляд на засмаглій шкірі.



Модний сяючий педикюр / фото з інстаграму

Обирайте також м'який френч. Замість звичної рожево-білої класики спробуйте базу з легким бузковим або соковитим полуничним підтоном. Це робить дизайн більш сучасним і дорогим.



Ніжний френч для педикюру / фото з інстаграму

Ідеально пасує до будь-якого взуття вершково-молочний відтінок педикюру. Тренди на природність перебралися з манікюру на педикюр. Насичені кремові та молочні тони мають дорогий та акуратний вигляд.



Модний відтінок педикюру 2026 / фото з інстаграму

Для елегантної яскравості можна вибрати неонові флористичні акценти. Якщо хочеться дати волю фантазії, спробуйте мікроарт. Яскравий помаранчевий або рожевий малюнок лише на одному великому пальці матиме грайливий вигляд.



Яскравий педикюр з малюнком / фото з інстаграму

Глибокий темно-синій підкорює індустрію моди. Якщо ви не готові відмовитися від темної палітри навіть у спеку, замініть звичайний чорний на насичений нічний синій. Так, це не зовсім ніжний відтінок, але ж ми мали запропонувати вам альтернативу.



Модні відтінки педикюру 2026 / фото з інстаграму

Також стилісти нагадують про модне правило комбінування манікюру та педикюру. Наприклад, лаконічне молочне покриття на руках може мати класний вигляд у дуеті з глянцевим червоним або темно-синім педикюром.

А поки ви думаєте, яки ідеальний відтінок педикюру вибрати, дізнавайтеся що краще взяти у відпустку – сандалі чи босоніжки.