Модний журнал ELLE запевняє, що мікроарт став ідеальним компромісом для тих, хто втомився від однотонного покриття, але не готовий до кричущого дизайну. Дрібні вишні на ніжно-рожевому тлі, крихітні квіти чи ледь помітні лінії роблять образ грайливим і водночас елегантним.

До того ж такий манікюр неймовірно практичний: коли нігті відростають, межа біля кутикули залишається практично непомітною. Зіркові нейл-майстри радять звернути увагу на ці 7 найцікавіших ідей мікродизайну, які варто зберегти перед наступним візитом до салону:

Делікатні квіти. Лаконічні ромашки або мініатюрні бутони на молочній чи молочно-рожевій базі. Такий варіант пасує під будь-який гардероб і має дуже свіжий вигляд.



Ніжний манікюр з дрібними квітами / фото з інстаграму

Вишневі акценти. Стильні мікровишеньки на прозорому тлі в дуеті з тонкими червоними кінчиками френча створюють грайливий настрій.



Манікюр з дрібними вишнями та френчем / фото з інстаграму

Мікрогорошок. Трендовий принт із гардероба впевнено перебрався на нігті. Дрібні точки на нюдовому покритті мають неймовірно лаконічний вигляд.



Манікюр з дрібним горошком / фото з інстаграму

Сицилійське літо. Мотив спекотної Італії: ультратонкі блакитні лінії френча та крихітні жовті лимони на двох-трьох нігтях.



Манікюр з сицилійськими мотивами / фото з інстаграму

Ультратонкий френч. Класичний френч стає ще витонченішим. Тонесенька кольорова або пастельна лінія "посмішки" підкреслює красиву форму нігтів.



Різноколірний тонкий френч / фото з інстаграму

Фруктовий мікс. Поєднання кількох дрібних фруктів на різних нігтях. Напівпрозора база гарантує, що дизайн не виглядатиме перевантаженим.



Манікюр з дрібними фруктами / фото з інстаграму

Морська естетика. Крихітні мушлі та піщані відтінки під глянцевим топом створюють ідеальний настрій для відпустки біля моря.



Мініатюрний морський манікюр / фото з інстаграму

Перед тим як робити один з цих ніжних та делікатних манікюрів, варто підготувати нігтики та шкіру навколо них. Ловіть модний тренд – пилковий манікюр, який робиться без жодного гострого інструмента.