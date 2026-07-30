Модный журнал ELLE утверждает, что микроарт стал идеальным компромиссом для тех, кто устал от однотонного покрытия, но не готов к кричащему дизайну. Мелкие вишни на нежно-розовом фоне, крошечные цветочки или едва заметные линии делают образ игривым и в то же время элегантным.

К тому же такой маникюр невероятно практичен: когда ногти отрастают, граница у кутикулы остается практически незаметной. Звездные нейл-мастера советуют обратить внимание на эти 7 самых интересных идей микродизайна, которые стоит сохранить перед следующим визитом в салон:

  • Нежные цветки. Лаконичные ромашки или миниатюрные бутоны на молочной или молочно-розовой основе. Такой вариант подходит к любому гардеробу и выглядит очень свежо.

Маникюр с цветами на короткие ногти
Нежный маникюр с мелкими цветочками / фото из инстаграма

  • Вишневые акценты. Стильные миниатюрные вишенки на прозрачном фоне в дуэте с тонкими красными кончиками френча создают игривое настроение.

Маникюр с красными вишнями
Маникюр с мелкими вишнями и френчем / фото из инстаграма

Google Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google Добавить

  • Микрогорошек. Трендовый принт из гардероба уверенно перекочевал на ногти. Мелкие точки на нюдовом покрытии выглядят невероятно лаконично.

Дизайн ногтей с горошком на розовом фоне
Маникюр с мелким горошком / фото из инстаграма

  • Сицилийское лето. Мотив жаркой Италии: ультратонкие голубые линии френча и крошечные желтые лимоны на двух-трех ногтях.

Маникюр с лимонами
Маникюр с сицилийскими мотивами / фото из инстаграма

  • Ультратонкий френч. Классический френч становится еще более изящным. Тоненькая цветная или пастельная линия "улыбки" подчеркивает красивую форму ногтей.

Маникюр с тонким цветным френчем
Разноцветный тонкий френч / фото из инстаграма

  • Фруктовый микс. Сочетание нескольких мелких фруктов на разных ногтях. Полупрозрачная база гарантирует, что дизайн не будет выглядеть перегруженным.


Маникюр с мелкими фруктами / фото из инстаграма

  • Морская эстетика. Крошечные ракушки и песочные оттенки под глянцевым топом создают идеальное настроение для отпуска у моря.

Маникюр с ракушками
Миниатюрный морской маникюр / фото из инстаграма

Прежде чем делать один из этих нежных и деликатных маникюров, стоит подготовить ноготки и кожу вокруг них. Ловите модный тренд – пилочный маникюр, который делается без каких-либо острых инструментов.