Золотий остаточно виходить за межі новорічних вечірок і стає головним кольором 2027 року, а Зої Кравіц уже показала, як приручити цей складний відтінок без натяку на кітч. Розбираємося, у яких колекціях засяяв дорогоцінний тренд та як правильно інтегрувати його у свій гардероб.

Дорогоцінний металік переживає гучне повернення, і головною амбасадоркою цього тренду стала Зої Кравіц. На нью-йоркській прем'єрі фільму «Як пограбувати банк» акторка зробила ставку на розкішний комплект від Saint Laurent: вкорочений жакет із фактурної золотої парчі з оздобленням на вирізі та манжетами з темно-коричневого штучного хутра в парі з прямими штанами на низькій посадці, розшитими кристалами.



Зої Кравіц у розкішному золотому костюмі / Getty Images

Свій вихід зірка доповнила ледь помітними металізованими босоніжками, довівши, що багатошарове золото в поєднанні з відкритим тілом має зухвалий і водночас вишуканий вигляд.

Не менш ефектним був її вихід на церемонії CFDA Awards, де Кравіц разом із Гейлі Бібер, Розе та Анею Рубік підтримали креативного директора Saint Laurent Ентоні Ваккарелло. Усі музи бренду з'явилися у сукнях кольору розплавленого золота з колекції весна-літо 2027, доповнених туфлями на шпильці.

Зірки у золотих образах: дивіться фото

Саме Ваккарелло задав тон новому сезону: якщо раніше основою його вечірніх колекцій був чорний, то у своїй фінальній лінійці для модного дому дизайнер представив одразу 49 золотих образів. На цей крок його надихнули слова самого Іва Сен-Лорана про те, що золото є чарівним кольором, який сяє на жінці, немов сонце.

Сьогодні тренд на золото підхопили й інші дизайнери, пропонуючи речі в найрізноманітніших фактурах – від мережива до стриманого матового блиску. Якщо ви хочете додати цей відтінок у власний гардероб і не переборщити, стилісти радять орієнтуватися на кілька простих правил.

Золотий колір підкорив подіум: дивіться фото

Тим, хто не готовий до образів із голови до ніг, як на червоних доріжках, варто почати з акцентів – металізованого взуття, сумок або прикрас, які красиво відбивають світло. Щоб приглушити надмірну святковість золотих речей, поєднуйте їх зі стриманими базовими відтінками або глибоким темно-коричневим, як це зробила Кравіц.

Як стильно носити золотий колір: дивіться фото

Також грайте на контрасті текстур: масивна парча чи делікатне золоте мереживо мають значно цікавіший та елегантніший вигляд за звичні блискітки, а у святковий сезон стають гідною альтернативою класичному червоному чи сріблу. Але і блискітки одразу відкидати не радимо.

Золотий колір в тренді: дивіться фото

Якщо ви вже шукаєте розкішний образ для святкування Нового року, то окрім золотого обирайте класичний червоний. Сальма Гаєк нещодавно зачарувала сукнею у червоному, і це просто вау.