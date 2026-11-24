Драгоценный металлик переживает громкое возвращение, и главной амбассадоркой этого тренда стала Зои Кравиц. На нью-йоркской премьере фильма "Как ограбить банк" актриса сделала ставку на роскошный комплект от Saint Laurent: укороченный жакет из фактурной золотой парчи с отделкой на вырезе и манжетами из темно-коричневого искусственного меха в сочетании с прямыми штанами низкой посадки, расшитыми кристаллами.

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Зои Кравиц в роскошном золотом костюме / Getty Images

Свой выход звезда дополнила едва заметными металлизированными босоножками, доказав, что многослойное золото в сочетании с обнаженным телом выглядит дерзко и в то же время изысканно.

Не менее эффектным был ее выход на церемонии CFDA Awards, где Кравиц вместе с Хейли Бибер, Розе и Аней Рубик поддержали креативного директора Saint Laurent Энтони Ваккарелло. Все музы бренда появились в платьях цвета расплавленного золота из коллекции весна-лето 2027, дополненных туфлями на шпильке.

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Звезды в золотых образах: смотрите фото

Именно Ваккарелло задал тон новому сезону: если раньше основой его вечерних коллекций был черный, то в своей финальной линейке для модного дома дизайнер представил сразу 49 золотых образов. На этот шаг его вдохновили слова самого Ива Сен-Лорана о том, что золото – это волшебный цвет, который сияет на женщине, словно солнце.

Сегодня тренд на золото подхватили и другие дизайнеры, предлагая вещи в самых разнообразных фактурах – от кружева до сдержанного матового блеска. Если вы хотите добавить этот оттенок в свой гардероб и не переборщить, стилисты советуют ориентироваться на несколько простых правил.

Золотой цвет покорил подиум: смотрите фото

Тем, кто не готов к образам с головы до ног, как на красных дорожках, стоит начать с акцентов – металлизированной обуви, сумок или украшений, которые красиво отражают свет. Чтобы приглушить чрезмерную праздничность золотых вещей, сочетайте их со сдержанными базовыми оттенками или глубоким темно-коричневым, как это сделала Кравиц.

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Как стильно носить золотой цвет: смотрите фото

Также играйте на контрасте текстур: массивная парча или деликатное золотое кружево выглядят гораздо интереснее и элегантнее привычных блесток, а в праздничный сезон становятся достойной альтернативой классическому красному или серебру. Но и блестки отбрасывать сразу не советуем.

Золотой цвет в тренде: смотрите фото

Если вы уже ищете роскошный образ для празднования Нового года, то помимо золотого выбирайте классический красный. Сальма Хайек недавно поразила своим красным платьем, и это просто вау.