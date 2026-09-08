Красномовний "Картель" та YSL за 2600 євро: українці бурхливо обговорюють образи "Музи" у суді
Скандальна операція "Карфаген" відкрила українцям не лише схеми з шахрайськими кол-центрами, а й нову "ікону стилю" серед підозрюваних. 24-річна Єлизавета Івахненко, яку у матеріалах справи НАБУ називають "Музою", перетворила засідання Вищого антикорупційного суду на власне дефіле.
Поки прокурори просили заставу у десятки мільйонів гривень, а слідчі цитували крик душі Єлизавети Івахненко з телефонних прослуховувань – "У мєня тут "Порше", "Лоро Піана", часи, браслети, сумки, шуби. Мнє всьо надо удалять?" – дівчина демонструвала присутнім свій лакшері гардероб.
Перший вихід: люксовий Yves Saint Laurent та "Картель"
На перше судове засідання "Муза" з'явилася у шкіряній куртці французького дому Yves Saint Laurent вартістю близько 2,6 тисячі євро (понад 130 тисяч гривень). Втім, після того, як у соцмережах українці вибухнули хвилею критики щодо такого ефектного "антикорупційного" аутфіту, дівчина вирішила зняти верхній одяг.
"Муза" у залі суду / Фото Центр протидії корупції
Куртка Yves Saint Laurent, в якій була "Муза" в залі суду / скрин з сайту бренду
Під люксовою курткою Івахненко виявилася футболка від українського бренду, назва якого в залі суду звучала майже як щиросердечне зізнання – Cartel 13 за 2890 гривень. Дуже красномовно.
Єлизавета Івахненко у футболці Cartel 13 / Фото Центр протидії корупції
Футболка Картель 13, в якій "Муза" була в залі суду / скрин сториз
Другий вихід: український апсайкл перед відправленням до СІЗО
На наступне засідання, де Івахненко обирали запобіжний захід, вона вибрала більш стриманий, але не менш дорогий образ. Єлизавета одягла жакет від українського апсайкл-бренду STARCHAK вартістю 13 600 гривень.
"Муза" у жакеті від STARCHAK / скрин відео
Коментарі українців у соцмережах – це окремий вид мистецтва:
"Я так розумію, це її скромне вбрання";
"Цікаво, вартість "looks" на засіданнях? Просто цікаво, бо гарно. Курточка так взагалі виглядає на "високу моду". Без заздрості, ще раз, дуже цікаво шо-по-чому?";
"Яка модна фешн куртка";
"Резинка від труханів на голові якого бренду? Я не впізнаю без логотипу!";
"Самий скромний прикид який вдалося знайти в гардеробі на сьогоднішній день".
Іронічно цей каштановий жакет з графічними рукавами вийшов в рамках колекції "Знай свій "кут":
Жакет STARCHAK, в якому "Муза" була на суді / скрин сайту бренду
Схоже, стиль за сотні тисяч гривень переконав суддів: прямо з зали суду "Музу" відправили до СІЗО із можливістю внесення застави у розмірі 20 мільйонів гривень. Як зазначають користувачі соцмереж, це той самий випадок, коли фраза про "люксове життя" з прослуховувань знайшло своє пряме підтвердження у судовій залі.
Але щоб мати стильний, вишуканий та дорогий вигляд, необов'язково купувати речі люксових брендів. Достатньо створити капсульний гардероб із базових позачасових елементів.