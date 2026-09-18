Ефектна сукня та сяйливий макіяж: Надя Дорофєєва зачарувала ніжним образом на "Фабриці зірок"

17 вересня відбулося перше прайм-шоу оновленої "Фабрики зірок". Надя Дорофєєва стала запрошеною суддею шоу – разом з Іваном Клименком, Іриною Горовою та Аланом Бадоєвим вона оцінювала виступи учасників.

Для цієї події Дорофєєва обрала стильний образ та макіяж, які підкреслили зовнішність артистки, пише 24 Канал.

Співачці зробили сяйливий макіяж з акцентом на очі: на повіки нанесли тіні з делікатним шиммером, а погляд підкреслили тонкими витягнутими стрілками. Макіяж доповнили виразними віями, природно оформленими бровами, персиковими рум'янами та нюдовими губами з легким блиском.

Не менш ефектною вийшла й зачіска – волосся Дорофєєвої уклали у великі голлівудські хвилі. Довгі пасма розділили бічним проділом і м'яко уклали з обох боків обличчя.

Макіяж та зачіска Наді Дорофєєвої: дивіться відео онлайн

Завершенням образу стала максі-сукня June синього кольору від українського бренду BALYKINA. Атласна тканина м'яко драпірується по фігурі та спадає до підлоги, а чорний виріз-халтер створює контраст із синім кольором вбрання.

Надя Дорофєєва / Фото Pasha Lutov та Dima Dychek

На сайті бренду сукня коштує 44 550 гривень. Модель також представлена ще у трьох кольорах – рожевому, зеленому та бежевому.

Максі-сукня June від BALYKINA / Фото з сайту українського бренду

До слова, українські бренди дедалі частіше з'являються й в образах світових знаменитостей. Зокрема, нещодавно Селена Гомес прикрасила свіжий випуск журналу People, для зйомки обравши ефектну сукню з пір'ям від українського бренду Lever Couture.