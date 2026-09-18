Для цієї події Дорофєєва обрала стильний образ та макіяж, які підкреслили зовнішність артистки, пише 24 Канал.

Співачці зробили сяйливий макіяж з акцентом на очі: на повіки нанесли тіні з делікатним шиммером, а погляд підкреслили тонкими витягнутими стрілками. Макіяж доповнили виразними віями, природно оформленими бровами, персиковими рум'янами та нюдовими губами з легким блиском.

Не менш ефектною вийшла й зачіска – волосся Дорофєєвої уклали у великі голлівудські хвилі. Довгі пасма розділили бічним проділом і м'яко уклали з обох боків обличчя.

Макіяж та зачіска Наді Дорофєєвої: дивіться відео онлайн

Завершенням образу стала максі-сукня June синього кольору від українського бренду BALYKINA. Атласна тканина м'яко драпірується по фігурі та спадає до підлоги, а чорний виріз-халтер створює контраст із синім кольором вбрання.

Надя Дорофєєва / Фото Pasha Lutov та Dima Dychek

На сайті бренду сукня коштує 44 550 гривень. Модель також представлена ще у трьох кольорах – рожевому, зеленому та бежевому.

Максі-сукня June від BALYKINA / Фото з сайту українського бренду

До слова, українські бренди дедалі частіше з'являються й в образах світових знаменитостей. Зокрема, нещодавно Селена Гомес прикрасила свіжий випуск журналу People, для зйомки обравши ефектну сукню з пір'ям від українського бренду Lever Couture.