Співачка прикрасила свіжий випуск журналу People, обравши для зйомки неймовірне вбрання від Lever Couture. Її ніжний та водночас сміливий образ ідеально демонструє головний тренд цієї осені, який варто додати до свого мудборду, як пише ELLE.

Зауважимо, що поява 34-річної зірки на обкладинці журналу є абсолютно закономірною. Цьогоріч редакція People відзначила Селену престижною нагородою Beauty Impact Award 2026. Це визнання її вагомого впливу на сучасну б'юті-індустрію та успішної роботи над власним брендом Rare Beauty. У відвертому інтерв'ю виданню Гомес поділилася думками про дорослішання, власне сприйняття краси, подружнє життя та перехід до нового, значно спокійнішого етапу.

Образ Селени Гомес від українського бренду

Для обкладинки стилісти підібрали для співачки молочно-білу мінісукню від Lever Couture. Вбрання вирізняється об'ємним оздобленням із пір'я, яке практично повністю приховує силует, створюючи ефект невагомої хмаринки. Образ доповнили лаконічними прикрасами.

Таке вбрання чудово підходить для цього сезону. Пір'я та об'ємні пухнасті фактури знову стають популярними восени. Дизайнери радять не залишати цей тренд лише для вечірніх образів. Елементи з пір'ям можна додавати й до повсякденного одягу – наприклад, як оздоблення на рукавах жакета чи подолі спідниці.

Зазначимо, що сукні Lever Couture вже не раз обирали для своїх виходів відомі світові зірки. Вбрання українського бренду носили Енн Гетевей, Леді Гага, Аріана Гранде та Гайді Клум.

Селена Гомес також не вперше обирає український дизайн. Раніше вона з'явилася на вечірці в Лос-Анджелесі в піжамі від бренду SLEEPER.