Певица украсила свежий номер журнала People, выбрав для съемки потрясающий наряд от Lever Couture. Ее нежный и в то же время смелый образ идеально отражает главный тренд этой осени, который стоит добавить в свой мудборд, как пишет ELLE.

Отметим, что появление 34-летней звезды на обложке журнала является абсолютно закономерным. В этом году редакция People удостоила Селену престижной наградой Beauty Impact Award 2026. Это признание ее значительного влияния на современную бьюти-индустрию и успешной работы над собственным брендом Rare Beauty. В откровенном интервью изданию Гомес поделилась мыслями о взрослении, собственном восприятии красоты, семейной жизни и переходе к новому, гораздо более спокойному этапу.

Образ Селены Гомес от украинского бренда

Для обложки стилисты подобрали для певицы молочно-белое мини-платье от Lever Couture. Наряд отличается объемным украшением из перьев, которое практически полностью скрывает силуэт, создавая эффект невесомого облачка. Образ дополнили лаконичными украшениями.

Такой наряд прекрасно подходит для этого сезона. Перья и объемные пушистые фактуры снова становятся популярными осенью. Дизайнеры советуют не ограничивать этот тренд только вечерними образами. Элементы с перьями можно добавлять и в повседневную одежду – например, в качестве отделки на рукавах жакета или подоле юбки.

Отметим, что платья Lever Couture уже не раз выбирали для своих выходов известные мировые звезды. Наряды украинского бренда носили Энн Хэтэуэй, Леди Гага, Ариана Гранде и Хайди Клум.

Селена Гомес также не впервые выбирает украинский дизайн. Ранее она появилась на вечеринке в Лос-Анджелесе в пижаме от бренда SLEEPER.