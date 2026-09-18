Для этого мероприятия Дорофеева выбрала стильный образ и макияж, которые подчеркнули внешность артистки, пишет 24 Канал.

Певице сделали сияющий макияж с акцентом на глаза: на веки нанесли тени с нежным шиммером, а взгляд подчеркнули тонкими вытянутыми стрелками. Макияж дополнили выразительными ресницами, естественно оформленными бровями, персиковыми румянами и нюдовыми губами с легким блеском.

Не менее эффектной получилась и прическа – волосы Дорофеевой уложили в большие голливудские волны. Длинные пряди разделили боковым пробором и мягко уложили по обеим сторонам лица.

Макияж и прическа Нади Дорофеевой: смотрите видео онлайн

Завершением образа стало макси-платье June синего цвета от украинского бренда BALYKINA. Атласная ткань мягко драпируется по фигуре и ниспадает до пола, а черный вырез-халтер создает контраст с синим цветом наряда.

Надя Дорофеева / Фото Pasha Lutov и Dima Dychek

На сайте бренда платье стоит 44 550 гривен. Модель также представлена еще в трех цветах – розовом, зеленом и бежевом.

Макси-платье June от BALYKINA / Фото с сайта украинского бренда

Кстати, украинские бренды все чаще появляются и в образах мировых знаменитостей. В частности, недавно Селена Гомес украсила свежий номер журнала People, выбрав для съемки эффектное платье с перьями от украинского бренда Lever Couture.