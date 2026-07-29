Вперше за довгий час не в білому: Наталка Денисенко здивувала новим образом

Українська акторка Наталка Денисенко разом із нареченим Юрієм відвідала весілля підприємців Спартака та Юлії Велішаєвих.

Святкування відбулося в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві. Для урочистої події акторка обрала нестандартний для себе образ. Фото з події акторка опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.

Якщо зазвичай Денисенко віддає перевагу вбранням білого кольору, то цього разу з'явилася в елегантній чорній сукні.

Для весілля Наталка обрала вечірню сукню без бретелей від українського бренду Olya Mak. Вбрання має високий розріз, довгий шлейф і великий декоративний елемент у вигляді квітки.

Юрій Савранський та Наталка Денисенко / Фото з інстаграму

Волосся акторка вклала легкими хвилями, а образ завершила лаконічними прикрасами – тонким кольє та сережками. До цього look вона ще додала чорні підбори з золотистим носком.

Наталка Денисенко в чорній сукні / Фото з інстаграму

Її наречений Юрій з'явився на святі в класичному чорному смокінгу з метеликом.

Юрій Савранський та Наталка Денисенко / Фото з інстаграму

Згодом Денисенко пояснила, що обрала чорне вбрання не випадково. За її словами, гості мали дотримуватися дрес-коду black tie, тож вона вирішила відійти від своєї звичної любові до білого кольору.

До слова, білий давно став своєрідною візитівкою Наталки Денисенко. Раніше акторка розповідала, що ще в підлітковому віці зрозуміла: саме цей колір їй найбільше до душі. Відтоді її гардероб майже повністю складається зі світлих речей.

Втім, останнім часом Наталка дедалі частіше експериментує зі стилем. Так, нещодавно вона здивувала прихильників, ефектно "змінивши" сукню просто на червоній доріжці.