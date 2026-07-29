Празднование состоялось в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко в Киеве. Для торжественного мероприятия актриса выбрала нестандартный для себя образ. Фотографии с мероприятия актриса опубликовала на своей странице в инстаграме.

Если обычно Денисенко отдает предпочтение нарядам белого цвета, то на этот раз она появилась в элегантном черном платье.

Для свадьбы Наталья выбрала вечернее платье без бретелек от украинского бренда Olya Mak. Наряд имеет высокий разрез, длинный шлейф и большой декоративный элемент в виде цветка.

Юрий Савранский и Наталья Денисенко / Фото из инстаграма

Волосы актриса уложила легкими волнами, а образ дополнила лаконичными украшениями – тонким колье и серьгами. К этому образу она еще добавила черные туфли на каблуке с золотистым носком.

Наталья Денисенко в черном платье / Фото из инстаграма

Ее жених Юрий появился на торжестве в классическом черном смокинге с бабочкой.

Юрий Савранский и Наталья Денисенко / Фото из инстаграма

Позже Денисенко объяснила, что выбрала черный наряд не случайно. По ее словам, гости должны были соблюдать дресс-код black tie, поэтому она решила отойти от своей привычной любви к белому цвету.

К слову, белый давно стал своеобразной визитной карточкой Натальи Денисенко. Ранее актриса рассказывала, что еще в подростковом возрасте поняла: именно этот цвет ей больше всего по душе. С тех пор ее гардероб почти полностью состоит из светлых вещей.

Впрочем, в последнее время Наталья все чаще экспериментирует со стилем. Так, недавно она удивила поклонников, эффектно "сменив" платье прямо на красной дорожке.