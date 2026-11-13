Lady 24 Мода Бездоганна база на зиму: 5 вишуканих нейтральних кольорів замість чорного і білого
13 листопада, 18:00
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Бездоганна база на зиму: 5 вишуканих нейтральних кольорів замість чорного і білого

Юлія Бражнік

Ми звикли сприймати білий та чорний як єдині бездоганні нейтральні полотна для створення повсякденних аутфітів. Проте дизайнери довели, що сучасна базова палітра багатша та включає щонайменше п'ять свіжих і шляхетних альтернатив для зими 2026 – 2027.

Попри повернення до еклектики та насичених барв, універсальні відтінки залишаються надійним фундаментом щоденного гардероба, пише Vogue. Модні аналітики та світові будинки моди виділяють п'ять шляхетних тонів, здатних освіжити базову палітру в холодний період.

Шоколадний відтінок впевнено закріпився на модній сцені. У колекціях сезону осінь-зима 2026/27, за даними аналітичної платформи T-Fashion, глибокий шоколад презентували 377 модельєрів, що становило 22,5% від усіх жіночих показів.

Шоколадний колір є базовим у гардеробі: дивіться фото

Стрімку конкуренцію коричневому становить сірий, якому експерти пророкують абсолютне лідерство. Завдяки своїй ахроматичній природі цей тон гармонійно римується як зі стриманим хакі чи бежем, так і з виразним червоним і ніжним рожевим.


Сірий колір є нейтральним для створення осінніх образів / Фото з інстаграму chloemaymcginley

Кремово-білий відтінок Egret Інститут Pantone визнав однією з ключових основ сезону. Особливо дорого та затишно цей м'який світлий тон розкривається у фактурному в'язаному трикотажі та об'ємних светрах.


Светр у нейтральному кремовому кольорі / Фото з Pinterest 

Карамельно-імбирний тон посів чільне місце серед вовняних пальт, класичних костюмів і лаконічних сорочок. Теплий підтон робить його практичним рішенням як для тотал-луків, так і для поєднання з денімом.


Які нейтральні кольори носити взимку / Фото з Pinterest 

Масляно-жовтий колір продовжує утримувати позиції найделікатнішого світлого акценту десятиліття. Вершковий напівтон додає образу легкого тепла, виконуючи функцію м'якого нейтралізатора яскравих речей.


Светр у масляно-жовтому відтінку / Фото з Pinterest 

Тенденція до відмови від передбачуваної колористики поширилася і на аксесуари та взуття. Зокрема, стилісти радять вибирати ці модні кольори взуття, якщо набридли класика та стриманість.

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