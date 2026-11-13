Бездоганна база на зиму: 5 вишуканих нейтральних кольорів замість чорного і білого

Ми звикли сприймати білий та чорний як єдині бездоганні нейтральні полотна для створення повсякденних аутфітів. Проте дизайнери довели, що сучасна базова палітра багатша та включає щонайменше п'ять свіжих і шляхетних альтернатив для зими 2026 – 2027.

Попри повернення до еклектики та насичених барв, універсальні відтінки залишаються надійним фундаментом щоденного гардероба, пише Vogue. Модні аналітики та світові будинки моди виділяють п'ять шляхетних тонів, здатних освіжити базову палітру в холодний період.

Шоколадний відтінок впевнено закріпився на модній сцені. У колекціях сезону осінь-зима 2026/27, за даними аналітичної платформи T-Fashion, глибокий шоколад презентували 377 модельєрів, що становило 22,5% від усіх жіночих показів.

Шоколадний колір є базовим у гардеробі: дивіться фото

Стрімку конкуренцію коричневому становить сірий, якому експерти пророкують абсолютне лідерство. Завдяки своїй ахроматичній природі цей тон гармонійно римується як зі стриманим хакі чи бежем, так і з виразним червоним і ніжним рожевим.



Сірий колір є нейтральним для створення осінніх образів / Фото з інстаграму chloemaymcginley

Кремово-білий відтінок Egret Інститут Pantone визнав однією з ключових основ сезону. Особливо дорого та затишно цей м'який світлий тон розкривається у фактурному в'язаному трикотажі та об'ємних светрах.



Светр у нейтральному кремовому кольорі / Фото з Pinterest

Карамельно-імбирний тон посів чільне місце серед вовняних пальт, класичних костюмів і лаконічних сорочок. Теплий підтон робить його практичним рішенням як для тотал-луків, так і для поєднання з денімом.



Які нейтральні кольори носити взимку / Фото з Pinterest

Масляно-жовтий колір продовжує утримувати позиції найделікатнішого світлого акценту десятиліття. Вершковий напівтон додає образу легкого тепла, виконуючи функцію м'якого нейтралізатора яскравих речей.



Светр у масляно-жовтому відтінку / Фото з Pinterest

Тенденція до відмови від передбачуваної колористики поширилася і на аксесуари та взуття. Зокрема, стилісти радять вибирати ці модні кольори взуття, якщо набридли класика та стриманість.