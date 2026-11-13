Идеальная основа для зимнего гардероба: 5 изысканных нейтральных оттенков вместо черного и белого

Несмотря на возвращение к эклектике и насыщенным цветам, универсальные оттенки остаются надежной основой повседневного гардероба, пишет Vogue. Модные аналитики и мировые модные дома выделяют пять благородных оттенков, способных освежить базовую палитру в холодное время года.

Adv

Шоколадный оттенок уверенно закрепился на модной сцене. В коллекциях сезона осень-зима 2026/27, по данным аналитической платформы T-Fashion, глубокий шоколадный цвет представили 377 модельеров, что составило 22,5% от всех женских показов.

Шоколадный цвет – базовый в гардеробе: смотрите фото

Стремительную конкуренцию коричневому составляет серый, которому эксперты пророчат абсолютное лидерство. Благодаря своей ахроматической природе этот оттенок гармонично сочетается как со сдержанным хаки или бежем, так и с ярким красным и нежным розовым.

Серый цвет является нейтральным для создания осенних образов / Фото из инстаграма chloemaymcginley

Кремово-белый оттенок Egret Институт Pantone признал одной из ключевых основ сезона. Особенно роскошно и уютно этот мягкий светлый тон раскрывается в фактурном вязаном трикотаже и объемных свитерах.

Реклама

Свитер в нейтральном кремовом цвете / Фото с Pinterest

Карамельно-имбирный оттенок занял лидирующее место среди шерстяных пальто, классических костюмов и лаконичных рубашек. Теплый подтон делает его практичным решением как для тотал-луков, так и для сочетания с денимом.

Какие нейтральные цвета носить зимой / Фото с Pinterest

Масляно-желтый цвет продолжает удерживать позиции самого деликатного светлого акцента десятилетия. Сливочный полутон придает образу легкого тепла, выполняя функцию мягкого нейтрализатора ярких вещей.

Свитер масляно-желтого оттенка / Фото с Pinterest

Тенденция к отказу от предсказуемой цветовой гаммы распространилась и на аксессуары и обувь. В частности, стилисты советуют выбирать эти модные цвета обуви, если надоели классика и сдержанность.