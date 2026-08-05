Олександра Кучеренко засвітила трендовий топ для ідеального відпочинку: це must have

Всі ми знаємо, що мода постійно рухається по колу, повертаючи до життя забуті фасони та фактури. Серед цих трендів є і такі, що згодом непомітно стають справжньою класикою літнього гардероба. Техніка ажурного в'язання кроше – якраз один із таких хітів, який щосезону полонить серця модниць.

Цього разу стильне прочитання цього тренду показала українська телеведуча та модель Олександра Кучеренко. У своєму інстаграмі вона опублікувала Stories у вишуканому літньому аутфіті, головним акцентом якого став трендовий топ кроше молочного відтінку з силуетом халтер, що зав'язується на шиї.

Техніка кроше (від французького crochet – гачок) – це особливий вид в'язання, який створює наскрізні, повітряні мереживні візерунки. Вироби в цьому стилі асоціюються з невимушеною атмосферою відпочинку, курортною естетикою бохо та затишним хендмейдом. Завдяки своїй фактурності та легкій текстурі такі речі дозволяють шкірі дихати, роблячи їх ідеальним вибором для спекотних днів і вечорів на узбережжі.



Олександра Кучеренко у топі кроше / фото з інстаграму

Для прогулянки іспанським узбережжям Олександра вдало поєднала мереживний топ із бежевою спідницею довжини міді з елегантним драпуванням на талії. Свій ніжний аутфіт модель доповнила лаконічною сумочкою кросбоді в тон спідниці, світлими мюлями із пухнастим фактурним декором та виразними сережками у формі морської зірки й мушлі, які підкреслили курортний настрій.



Саша Кучеренко у в'язаному топі та довгій спідниці / фото з інстаграму

Впевнені, що топ кроше буде актуальним ще багато сезонів підряд. Це універсальний елемент літньої бази, який легко інтегрується в різні гардеробні комбінації. Для створення розслабленого щоденного образу його можна комбінувати з широкими лляними штанами, джинсовими шортами або улюбленими джинсами високої посадки.

Якщо ж потрібен вишуканіший вечірній варіант для виходу у світ, повторіть приклад Олександри та поєднайте такий топ із шовковою чи сатиновою спідницею міді, додавши лаконічні босоніжки на підборах і акцентні прикраси.



Літній бежевий образ Олександри Кучеренко / фото з інстаграму

До речі, в моду повернувся ще один суперечливий топ, який у нульових обожнювали носити Періс Гілтон та Брітні Спірс.