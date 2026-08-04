Довгий час подовжений топ вважався чимось з області моветону. Його не знали, з чим комбінувати, щоб не мати застарілий вигляд. А насправді цей елемент гардероба є універсальним та практичним. Він чудово поєднується з джинсами, спідницями й навіть шортами-бермудами, пише Vogue.

У нульових Крістіна Агілера, Періс Гілтон, Ліндсі Лохан, Брітні Спірс, Ґвен Стефані та інші зірки круто міксовали подовжений топ з джинсами, спідницями та шортами. Сучасні комбінації майже не змінилися.

Знаменитості у подовженому топі: дивіться фото

З чим носити подовжений топ на бретелях влітку

Ось 5 найтрендовіших фасонів подовжених блуз, на які варто звернути увагу цього сезону і варіації комбінацій:

світла біла блуза з воланами. Довгий крій нижче стегон, що нагадує мінісукню, повертається в дуже витонченому виконанні. Модель із рюшами на декольте та довгими рукавами чи без них ідеально доповнить джинси кльош із низькою посадкою та ботильйони на підборах;



Подовжений топ з джинсами / фото з інстаграму

асиметрична блуза на одне плече. Реверанс у бік естетики Y2K, яку колись обожнювали Крістіна Агілера та Ліндсі Лохан. Варіант у кольорі хакі чи оливковому з мереживом гармонійно поєднується із прямими джинсами та з золотистими босоніжками;

мереживна блуза з відкритою спиною. Чудова альтернатива класичним вечірнім сукням. Подовжена мереживна блуза із зав'язкою на шиї в монохромному поєднанні зі шкіряною мініспідницею та підборами створює ефектний вечірній образ. Або це може бути варіант з мереживом по краях топа, який додає образу романтичності.



Довгий топ з мереживом / Фото Liu Jo

блуза з каскадними рюшами. Фасон, який чудово вписується в розслаблений бохо-стиль. Вона класно комбінується з довгими денімовими спідницями та замшевими балетками;

подовжений топ без бретелей. Ще один класний літній варіант, який максимально нагадує стиль нульових. Комбінуйте його з короткими джинсовими шортами чи спідницями-олівець з деніму, які також повернулися в моду.



Довгий топ без бретелей / фото з інстаграму

А доповнити практично будь-який образ з подовженим топом зможе це універсальне взуття з вайбом 90-х.