Долгое время удлиненный топ считался чем-то из разряда моветона. Просто не знали, с чем его сочетать, чтобы не выглядеть старомодно. А на самом деле этот элемент гардероба универсален и практичен. Он прекрасно сочетается с джинсами, юбками и даже шортами-бермудами, пишет Vogue.

В нулевых Кристина Агилера, Пэрис Хилтон, Линдси Лохан, Бритни Спирс, Гвен Стефани и другие звезды круто миксовали удлиненный топ с джинсами, юбками и шортами. Современные комбинации почти не изменились.

Знаменитости в удлиненном топе: смотрите фото

С чем носить удлиненный топ на бретелях летом

Вот 5 самых трендовых фасонов удлиненных блузок, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне, и варианты сочетаний:

светлая белая блуза с воланами. Длинный крой ниже бедер, напоминающий мини-платье, возвращается в очень изящном исполнении. Модель с рюшами на декольте и длинными рукавами или без них идеально дополнит джинсы-клеш с низкой посадкой и ботильоны на каблуке;



Удлиненный топ с джинсами / фото из инстаграма

Асимметричная блуза на одно плечо. Отсылка к эстетике Y2K, которую когда-то обожали Кристина Агилера и Линдси Лохан. Вариант в цвете хаки или оливковом с кружевом гармонично сочетается с прямыми джинсами и золотистыми босоножками;

кружевная блуза с открытой спиной. Прекрасная альтернатива классическим вечерним платьям. Удлиненная кружевная блуза с завязкой на шее в монохромном сочетании с кожаной мини-юбкой и туфлями на каблуке создает эффектный вечерний образ. Или это может быть вариант с кружевом по краям топа, который придает образу романтичности.



Длинный топ с кружевом / Фото Liu Jo

блуза с каскадными рюшами. Фасон, который прекрасно вписывается в непринужденный бохо-стиль. Она отлично сочетается с длинными джинсовыми юбками и замшевыми балетками;

удлиненный топ без бретелек. Еще один классный летний вариант, который максимально напоминает стиль нулевых. Сочетайте его с короткими джинсовыми шортами или юбками-карандашами из денима, которые также вернулись в моду.



Длинный топ без бретелек / фото из инстаграма

А дополнить практически любой образ с удлиненным топом сможет эта универсальная обувь с вайбом 90-х.