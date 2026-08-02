Сочетание этих двух тенденций породило новый абсолютный мегахит – вьетнамки на танкетке. Подробнее о них уже рассказало издание Cosmopolitan.

Как выглядит самая желанная обувь лета 2026 года

Эта обувь мгновенно заполонила соцсети, в частности Instagram и TikTok, а модницы по всему миру начали массово ее скупать. К тому же девушки активно демонстрируют, как стильно сочетать эту модель с самым разнообразным гардеробом.

Вьетнамки на высокой танкетке прекрасно дополняют легкие льняные брюки, романтичные платья в пол, джинсовые шорты и даже более строгие городские наряды. Они визуально удлиняют ноги, добавляют роста, но при этом остаются гораздо более удобными, чем классические каблуки или шпильки.

Красивая обувь на лето / Фото Pinterest

Стильные вьетнамки на лето / Фото Pinterest

Дизайнеры предлагают как лаконичные кожаные варианты в базовых оттенках, так и яркие модели с массивными ремешками. Главный секрет популярности этой обуви заключается в ее универсальности. Вы можете смело надеть такие вьетнамки на утреннюю прогулку с кофе, для поездки на пляж или же создать с ними изысканный вечерний образ для встречи с друзьями.

Какую обувь носить летом / Фото Pinterest

Похоже, вьетнамки на танкетке уверенно завоевали статус главной покупки этого лета и не собираются покидать модную арену. Стилисты убеждают, что этот тренд закрепился прочно и надолго, поэтому такая обувь точно останется на пике популярности и в следующем сезоне.

Кстати, на днях Зендея продемонстрировала модную обувь на осень 2026 года.