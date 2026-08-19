Стилісти назвали трендове поєднання кольорів на осінь: зробить образ модним і дорогим

Погодьтеся, що колір відіграє вирішальну роль у створенні гармонійного образу, а вміння правильно комбінувати відтінки може миттєво підняти навіть найпростіший базовий гардероб на новий рівень.

Вдале колірне поєднання робить аутфіт динамічним та завершеним. Раніше ми вже розповідали, як носити червоний цієї осені, а тепер фешн-експерти Woman&Home пропонують випробувати ще сміливіший та вишуканіший дует. Головним трендовим комбо сезону стане поєднання глибокого оливкового та насиченого червоного – від томатного до відтінків вишні.

Як правильно стилізувати оливковий і червоний восени 2026

Глибина та стриманість земного оливкового відтінку створюють ідеальне тло для пристрасного й теплого червоного. Секрет стильного вигляду полягає в тому, щоб не ділити образи порівну, а використовувати один із кольорів як базу, а інший – як яскравий акцент.

Якщо ви тільки починаєте експериментувати із яскравими барвами, зробіть основою аутфіту оливковий колір. До сукні, пальта чи об'ємного кардигана в земляних тонах додайте червону деталь – це може бути вишневий клатч, акуратні балетки, шовкова хустка або легкий тонкий трикотаж.



Як носити оливковий та червоний восени / фото з інстаграму

Якщо ж хочеться привернути до себе увагу, то навпаки побудуйте монохромний червоний образ (наприклад, яскраво-томатна сукня чи костюм) і приглушіть його верхнім одягом – класичним оливковим тренчем чи шкіряною курткою.



Червоні штани та оливковий тренч / фото з інстаграму



Червоні кюлоти та оливковий укорочений тренч / фото з інстаграму

Не бійтеся мати яскравий вигляд. Тим більше, що кричущий червоний завжди можна замінити шляхетним бордовим чи винним кольором, а оливковий – на темний хакі. Таке поєднання додасть образу максимального затишку та розкоші в прохолодні дні.



Як поєднувати оливковий, бордовий та рожевий / фото з інстаграму

Якщо плануєте оновити свій гардероб, то зважайте не тільки на трендові кольори, а й на модні моделі одягу, які носитимемо восени 2026.