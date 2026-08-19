Вдале колірне поєднання робить аутфіт динамічним та завершеним. Раніше ми вже розповідали, як носити червоний цієї осені, а тепер фешн-експерти Woman&Home пропонують випробувати ще сміливіший та вишуканіший дует. Головним трендовим комбо сезону стане поєднання глибокого оливкового та насиченого червоного – від томатного до відтінків вишні.

Як правильно стилізувати оливковий і червоний восени 2026

Глибина та стриманість земного оливкового відтінку створюють ідеальне тло для пристрасного й теплого червоного. Секрет стильного вигляду полягає в тому, щоб не ділити образи порівну, а використовувати один із кольорів як базу, а інший – як яскравий акцент.

Якщо ви тільки починаєте експериментувати із яскравими барвами, зробіть основою аутфіту оливковий колір. До сукні, пальта чи об'ємного кардигана в земляних тонах додайте червону деталь – це може бути вишневий клатч, акуратні балетки, шовкова хустка або легкий тонкий трикотаж.



Як носити оливковий та червоний восени / фото з інстаграму

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Якщо ж хочеться привернути до себе увагу, то навпаки побудуйте монохромний червоний образ (наприклад, яскраво-томатна сукня чи костюм) і приглушіть його верхнім одягом – класичним оливковим тренчем чи шкіряною курткою.



Червоні штани та оливковий тренч / фото з інстаграму



Червоні кюлоти та оливковий укорочений тренч / фото з інстаграму

Не бійтеся мати яскравий вигляд. Тим більше, що кричущий червоний завжди можна замінити шляхетним бордовим чи винним кольором, а оливковий – на темний хакі. Таке поєднання додасть образу максимального затишку та розкоші в прохолодні дні.



Як поєднувати оливковий, бордовий та рожевий / фото з інстаграму

Якщо плануєте оновити свій гардероб, то зважайте не тільки на трендові кольори, а й на модні моделі одягу, які носитимемо восени 2026.