Удачное цветовое сочетание делает наряд динамичным и завершенным. Ранее мы уже рассказывали, как носить красный этой осенью, а теперь модные эксперты Woman&Home предлагают попробовать еще более смелое и изысканное сочетание. Главным трендовым комбо сезона станет сочетание глубокого оливкового и насыщенного красного – от томатного до оттенков вишни.
Как правильно стилизовать оливковый и красный осенью 2026
Глубина и сдержанность землистого оливкового оттенка создают идеальный фон для страстного и теплого красного. Секрет стильного образа заключается в том, чтобы не делить наряды поровну, а использовать один из цветов в качестве базы, а другой – в качестве яркого акцента.
Если вы только начинаете экспериментировать с яркими цветами, сделайте основой наряда оливковый цвет. К платью, пальто или объемному кардигану в земляных тонах добавьте красную деталь – это может быть вишневый клатч, аккуратные балетки, шелковый платок или легкий тонкий трикотаж.
Как носить оливковый и красный осенью / фото из инстаграма
Если же хочется привлечь к себе внимание, то, наоборот, создайте монохромный красный образ (например, ярко-томатное платье или костюм) и сбалансируйте его верхней одеждой – классическим оливковым тренчем или кожаной курткой.
Красные брюки и оливковый тренч / фото из инстаграма
Красные кюлоты и оливковый укороченный тренч / фото из инстаграма
Не бойтесь выглядеть ярко. Тем более что кричащий красный всегда можно заменить благородным бордовым или винным цветом, а оливковый – темным хаки. Такое сочетание придаст образу максимальный уют и роскошь в прохладные дни.
Как сочетать оливковый, бордовый и розовый / фото из инстаграма
Если планируете обновить свой гардероб, то обращайте внимание не только на трендовые цвета, но и на модные модели одежды, которые будем носить осенью 2026 года.